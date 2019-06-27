Похолодает до +6, а дожди уйдут не сразу: какой будет погода на выходных

Украинцев предупреждают о резком перепаде температуры – после недавних +35 воздух остынет до +20, но холодней всего будет ночью

Фото: Сегодня

Пока жара в Европе бьет температурные рекорды, в Украину, наконец, придет похолодание, а выпадает оно аккурат на трехдневные выходные. Более того, ближайшие два дня по Украине будут кочевать дожди с грозами, а прекратятся они только в воскресенье. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в пятницу, 28 июня, температура воздуха на западе, севере и центре страны упадет до 19-23 градусов, и только на востоке и юге будет до +28. Дожди с грозами пройдут в центральных, северных и восточных областях. В Киеве тоже будет мокро. А вот ночи станут намного холодней. После 20 градусов в последнее время, температура опустится в среднем до 13-16 градусов.

В субботу, 29 июня, температура воздуха в 19-21 градус будет преобладать уже по всей территории страны, на юге до +24. В Киеве синоптики обещают 22-24 градуса. А вот ночью в Украине температура упадет еще больше – до 10-13 градусов, на востоке и вовсе будет всего +6. В то же время дожди с грозами продолжат идти в центре, на севере и востоке, кроме Винницкой и Кировоградской областей.

В воскресенье, 30 июня, дожди окончательно покинут Украину и на всей территории страны осадков не прогнозируется. На западе потеплеет до 28 градусов, в остальных областях будет колебаться от 20 до 25 тепла. В Киеве до +24 и сухо. А вот ночью не потеплеет – останутся все те же 10-13 градусов и 6-8 на востоке.

Как сообщали новости "Сегодня", столицу уже накрыл сильный ливень. Дошло до того, что в Киеве ветер сорвал крышу и повалил дерево, а по городу масштабные пробки. В столице произошло более 15 аварий из-за непогоды.

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