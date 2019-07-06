Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

6 июля, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Фото: Анастасия Искрицкая

После жаркого июня июль балует украинцев прохладой и дождями. Ранее сообщалось, что июль-2019 сохранит статус самого теплого месяца года, хотя погода ожидается неустойчивой: то грозы со шквалами, то изнуряющая засуха. Сайт "Сегодня" узнал, какой погоды стоит ожидать в ближайшие дни.

В субботу, 6 июля дожди и грозы ожидаются на востоке и юге Украины. Температура воздуха по стране днем составит в среднем 21-24 градуса выше нуля. Теплее всего будет в южных регионах – в среднем 26-28 градусов.

В воскресенье, 7 июля грозовой фронт уйдет с юга и востока и накроет запад, север и центр страны. При этом похолодания он не принесет, скорее, наоборот. В западных областях днем ожидается от 23 до 26 градусов тепла, в центре 26-29 градусов, на севере 25-27, в восточных областях 25-28, и на юге от 28 до 31 градуса выше нуля.

В понедельник, 8 июля регионы Украины снова "поменяются погодой" – осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке. В западных и северных областях станет прохладнее – днем от 21 до 23 градусов, в центре – от 23 до 25 градусов, а вот на востоке и и на юге в среднем от 26 до 29 градусов тепла.

Во вторник, 9 июля дожди (правда, без гроз) везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей. По всей Украине станет еще прохладнее, холоднее всего на западе – там днем всего 19-21 градус тепла. В центральных районах ожидается от 21 до 24 градусов, на севере 20-22 градуса, в восточных областях 23-25 градусов, и на юге 25-27 градусов.

В среду, 10 июля дожди везде, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей и Крыма. Температура воздуха будет колебаться примерно в том же диапазоне, что и накануне: средняя температура воздуха по стране составит 21-23 градуса выше нуля.

Народный прогноз погоды

6 июля отмечается день Владимирской иконы Божией Матери. Также в этот день почитается память священномученицы Агриппины. Чтобы узнать погоду на ближайшее будущее, в этот день следили за воронами: если они под тучи взвиваются – к ненастью, пишет сайт "Синоптик".

7 июля отмечается Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В старину заметили, если на Ивана сильная роса – к урожаю огурцов. В прежние времена говорили, если в этот день будет дождь, то через пять дней солнышко будет светить.

8 июля почитается память святого благоверного князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев. В древности заметили, что с этого дня следует ожидать еще сорок жарких дней.

9 июля отмечается день иконы Тихвинской Божьей Матери. Также в этот день почитается память преподобного Давида Солунского. Чтобы узнать погоду, в прежние времена следили за травой: если утром она сухая, к ночи следует ожидать дождя.

10 июля отмечается день памяти преподобного Сампсона Странноприимца. В народе известно такое название этого дня – Самсон Сеногной, потому что часто 10 июля бывают дожди, что в старину портило заготовку сена. Если дождь в этот день случается, то дождливая погода установится надолго. А если погода хорошая, солнечная, то продержится она еще семь недель.

Ранее новости "Сегодня" рассказывали, как масштабные пожары в полях Донецкой области угрожают урожаю пшеницы.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег погода, тепло, лето, жара, осадки, прогноз погоды, дожди

Вы сейчас просматриваете новость " Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мороженные лакомства и регулярный душ: как спасают от жары обитателей Черкасского зоопарка

2 июля, 13:08

У каждого питомца зоопарка летом свои лакомства

Жара в Украине побила рекорд XIX века

2 июля, 14:25

Только в июне температура 11 раз превышала норму

10 вещей о которых врут все мужчины

«Измените речь — изменится жизнь»

10 жизненных советов от вашего… кота

Пятнадцать подсказок человеку свыше

Лавров назвал требование России к Зеленскому

Страйк: появилось видео ликвидации 10 боевиков на Донбассе

Новый закон о ЖКХ: как накажут украинцев за долги по коммуналке

Германия в ООН посоветовала России посмотреть на себя

Президент внес в Раду два неотложных законопроекта

Лидер "Слуги народа" ответил, когда заговорит на украинском языке

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Вчера, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Мир на Донбассе в обмен… На что?

4 июля, 07:51

Эксперты о позитивных моментах и подводных камнях "расконсервирования" Минского процесса

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

4 июля, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Крепкие и ароматизированные сигареты запретят: что подготовили для курильщиков

4 июля, 07:26

По данным глобального опроса, в Украине курит почти 23% населения.

Журналисты показали дом за 5 млн экс-главного охранника Порошенко

Германия прокомментировала выводы следственной группы в деле МН17

Обогнала Медведеву и разделась на льду. Туктамышева – девушка дня
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь