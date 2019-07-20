Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

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Июль 2019 года, как и обещали синоптики, выдался переменчивым – после двухнедельного похолодания в Украину снова возвращается зной. Но надолго ли? Сайт "Сегодня" узнал, какой погоды стоит ждать в ближайшие дни.

В субботу, 20 июля дожди и грозы ожидаются только в западных областях. По всей Украине будет жарко: так, на западе днем в среднем 25-27 градусов тепла, в центре и на востоке 26-29 градусов, в северных областях от 25 до 28 градусов, и на юге – от 27 до 31 градуса выше нуля.

В воскресенье, 21 июля (напомним, день парламентских выборов 2019) в западных областях пройдут сильные проливные дожди (правда, без гроз). Температура воздуха в Украине поднимется еще на пару градусов и составит в среднем по стране 28-29 градусов.

В понедельник, 22 июля осадки накроют уже не только западные, но и центральные и северные области. Они же принесут с собой небольшое, градуса на три, падение температуры воздуха. Там, где будет сухо, ожидается жара – в восточных областях до 31 градуса выше нуля, в южных регионах – до 32 градусов.

Во вторник, 23 июля дожди с грозами пройдут по всей Украине. В западных областях температура воздуха днем составит 23-25 градусов, в центре 21-25 градусов, в северных областях от 21 до 23 градусов, в восточных от 24 до 28, и на юге от 24 до 29 тепла.

В среду, 24 июля все те же грозы и дожди во всех без исключения регионах. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что накануне.

Народный прогноз погоды

20 июля отмечается день памяти преподобной Евдокии, княгини Московской. В народе этот день назывался Авдотья Сеногнойка, поскольку начиналось время затяжных дождей, что, в свою очередь, портило сено, пишет сайт "Синоптик". В старину заметили, каков день 20 июля, таков будет и ноябрь.

21 июля почитается память святого великомученика Прокопия. Также в этот день отмечается праздник Казанской иконы Божьей Матери. По этому дню судили о предстоящей зиме. С 21 июля начиналась самая сильная жара.

22 июля почитается память священномучеников Панкратия и Кирилла. Если этот день жаркий (сравните с прогнозом официальных синоптиков – Ред.), то в декабре следует ожидать сильных холодов.

23 июля отмечается день преподобного Антония Печерского. В старину заметили, если в этот день случится глухой гром – к тихому дождю, а если гром гулкий, можно ожидать ливня.

24 июля отмечается день памяти святой равноапостольной Ольги. Также в этот день почитается память великомученицы Евфимии Всехвальной. Часто этот день бывает грозовым. В древности заметили, если в этот день солнечно, то урожай зерновых культур будет хорошим.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в США лечатся низкими температурами.

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