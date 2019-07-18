С юга Европы в Украину идет жара: какой будет погода под выборы

После двухнедельного похолодания в Украину снова возвращается зной, местами температура перевалит за 30 градусов

Фото: Сегодня

На Украину наступает жара. В ближайшие дни, в частности и в день выборов – 21 июля, ожидается существенное повышение температуры воздуха. Жаркую погоду к нам занесет с юга Европы. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"С южных широт идет к нам существенное повышение температуры воздуха. Практически всю Европу в воскресенье накроет жара и даже сильная, до +40 градусов, жара", – написала она.

По словам Диденко, завтра, 19 июля, в большинстве областей Украины ожидается 24-28 градусов, на юге 26-30 градусов, в западной части местами 23-25 градусов.

"Дожди, местами с грозами, наиболее вероятные в западных и северных областях. Юг, восток, центр построят в сухой солнечной погоде. В Киеве завтра, 19 июля, есть вероятность дождя с грозой, однако и солнца хватит тоже. Потеплеет днем до 24-26 градусов", – сообщила синоптик.

Диденко уточнила, что 21 июля в южной части Украины, на востоке и местами в центре также будет жарко – 28-33 градуса, а на остальной территории 25-30 градусов. В течение субботы-воскресенья столбики термометров еще подскочат, в столице нагреется воздух до 26-29 градусов.

Отметим, что из Украины уже ушло, за исключением ночей. Во второй половине июля и почти на весь август стоит ожидать настоящего лета. Заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова рассказала о погоде до конца лета.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.

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