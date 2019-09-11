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В Украине будет жара до +30: синоптик уточнила прогноз погоды

11 сентября, 14:08

Через пару дней бабье лето сменит холодный атмосферный фронт – идет похолодание

/ Фото: Pixabay

Завтра, 12 сентября, в Украине все еще ожидается по-летнему жаркая погода – на улице будет почти +30 и никаких дождей. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Антициклон Friederike над Атлантикой втянет в свою систему восточный антициклон, и практически вся континентальная Европа будет лежать как на шезлонге у моря в большой шляпе, в этой замечательной солнечной погоде – будет сухо и тепло", – написала она.

По ее словам, в Украине завтра, 12 сентября, ожидается ясная теплая погода с температурой воздуха 25-30 градусов. В Киеве в четверг погода получит "метеорологический Оскар" – солнечно, сухо и около 28 градусов.

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Синоптик отметила, что в пятницу тоже будет хорошая погода, а вот в субботу и воскресенье Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт – пройдут дожди и похолодает.

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Фото: пресс-служба Министерства образования и науки Украины

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

Пока в Украине никак не отступит летняя погода, на днях на Японию обрушился мощный тайфун – авиарейсы отменены, есть погибшие. Тайфун "Факсай" унес жизнь одного человека и еще 36 пострадали.

А недавно ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова, погибли 43 человека. При этом тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Смотрите последствия стихии в сюжете:

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Источник: Сегодня

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