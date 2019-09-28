Тепло, но местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 30 сентября дожди пройдут на западе и севере Украины, в остальных регионах сухо

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После довольно холодных для сентября и пасмурных дней в Украину идет небольшое потепление. Так, синоптики на днях обещали теплые, дождливые выходные. Не изменился ли прогноз, и какой будет первая половина следующей недели, узнал сайт "Сегодня".

В субботу, 28 сентября в западной и северной частях страны возможны осадки. При этом погода обещает быть теплой – в западных областях днем в среднем 18-21 градус выше нуля, в центре от 16 до 20 градусов, на севере 16-18, в восточных областях 15-19, и на юге от 18 до 22 градусов тепла.

В воскресенье, 29 сентября дожди (причем сильные) ожидаются в восточной части страны, в центре, на севере и частично на юге (Николаевская и Херсонская области). В западных, центральных и северных областях днем 17-19 градусов тепла, на востоке 14-17, в южных регионах 19-22 градуса выше нуля.

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В понедельник, 30 сентября дожди пройдут на западе и севере Украины, в остальных регионах сухо. Температура воздуха на западе составит от 19 до 22 градусов тепла, в центре от 20 до 24 градусов, на севере 18-20, на востоке 18-21, и на юге от 19 до 24 градусов.

Во вторник, 1 октября на западе, в центре и частично на юге (Одесская, Николаевская области) будет солнечно, в восточных и северных областях небольшие осадки. Столбик термометра в западных и центральных областях днем будет колебаться в диапазоне 16-19 градусов, на севере 13-15 градусов, в восточных областях 16-18, и на юге от 20 до 24 градусов выше нуля.

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В среду, 2 октября природа дожди снова ожидаются в западных областях. Температура воздуха днем там составит 16-21 градус. В центре – от 20 до 22 градусов, в северных и восточных областях от 19 до 21, и на юге от 20 до 24 градусов тепла.

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Народный прогноз погоды

28 сентября почитается память святого Никиты, которого называли Никита Гусепролет. Если гуси в этот день полетят, то на Покрова будет мороз, а нет, то зима наступит позже, пишет сайт "Синоптик".

29 сентября почитается память святой Евфимии Всехвальной. Чем теплее и суше будет на Евфимию, тем позднее наступит зима, а сильных холодов можно не бояться.

30 сентября отмечается день памяти святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Люди в этот день наблюдали за журавлями: если они полетят, то на Покрова (14 октября) будет мороз, а нет, то зима будет позднее. В этот день может быть как дождливая и холодная погода, так и ясная, солнечная.

1 октября почитается память мученицы Ариадны. Какая погода на 1 октября, такая будет и на 1 апреля.

2 октября почитается память мучеников Трофима, Савватия и Зосимы Пустынника. Если к этому дню лист с березы и дуба опал не чисто – надо ждать суровую зиму.

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