Осень берет свое: прогноз погоды в Украине на неделю

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После нескольких дней тепла и солнца в Украину пришло похолодание. Однако октябрь только начинается, и, возможно, еще надежда на теплые осенние дни? Сайт "Сегодня" узнал, какую погоду обещают синоптики в конце этой недели и в первой половине следующей.

В субботу, 5 октября на большей части Украины дожди, местами с грозами. Сухо только в некоторых западных, Киевской и Черниговской областях. Температура воздуха днем составит: на западе и в центре страны 11-14 градусов выше нуля, на севере от 13 до 15 градусов, в восточных областях 17-21 градус, и на юге от 14 до 21 градуса.

В воскресенье, 6 октября осадки ожидаются на западе и севере страны, на остальной территории сухо. При этом ощутимо похолодает: в западных областях днем от 7 до 11 градусов, в центре 9-12, на севере 7-11, в восточных областях 10-14, и на юге от 12 до 15 градусов тепла.

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В понедельник, 7 октября дождя стоит ждать в центральной, северной и южной частях Украины. Станет еще холоднее: днем на западе 6-9 градусов выше нуля, в северных областях 7-9 градусов, в центральных 8-10, на востоке 10-13, и в южных регионах от 12 до 15 градусов выше нуля.

Во вторник, 8 октября небольшие осадки возможны в южных и восточных областях. Температура воздуха в среднем останется такой же, как и накануне, в понедельник, разве что на севере еще больше похолодает – до 5-8 градусов тепла днем.

В среду, 9 октября небольшие дожди могут пройти в самых западных областях. Температура воздуха составит: на западе днем от 9 до 14 градусов, в центре от 9 до 12 градусов, в северных областях 7-10, в восточных 8-12, и на юге 13-17 градусов выше нуля.

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Народный прогноз погоды

5 октября почитается память святого пророка Ионы и Фоки, епископа Синопийского. О том, когда ожидать первого снега, судили по березовым листьям: если до этого дня лист с березы не опал полностью, снег ляжет поздно, пишет сайт "Синоптик".

6 октября отмечается Зачатие Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и почитается память святого Иннокентия, митрополита Московского. Иногда в этот день бывает тепло, но достаточно редко.

7 октября почитается память святой Феклы. С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает "лошадиными шагами". В этот день было принято собирать с огорода свеклу. Чтобы узнать предстоящую зиму, наблюдали за дубом: если на нем много желудей – к теплой зиме и "хлебному" лету.

8 октября отмечается Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Если на Сергия первый снег выпадет, то зима установится на Михайла (21 ноября). А если хорошая погода в этот день, то стоять ей целых три недели.

9 октября отмечается день памяти апостола Иоанна Богослова. В народе приметили, если на Богослова – снег, то зима ляжет на Михайлов день (21 ноября). Если дождь со снегом – с середины января и до середины февраля трижды стоит ждать сильных оттепелей. Если солнечно и тепло – июль будет дождливым и холодным.

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