Настоящее бабье лето: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 14 октября осень продолжит радовать украинцев бабьим летом - не ожидается ни осадков, ни похолодания

/ Фото: Сегодня

На смену довольно холодной погоде в Украине пришло потепление. Но будет ли оно долги?. Сайт "Сегодня" узнал, что обещают синоптики на ближайшие несколько дней.

В субботу, 12 октября в Украине тепло, без осадков, сообщает "Укргидрометцентр". В западных областях днем ожидается в среднем от 17 до 21 градуса выше нуля, в центре от 15 до 19, в северных областях от 14 до 16 градусов, в восточных областях от 14 до 17, и на юге от 17 до 20 градусов тепла.

В воскресенье, 13 октября будет еще теплее. В Украине сухо, температура воздуха по стране от 19 до 22 градусов выше нуля.

Реклама

В понедельник, 14 октября осень продолжит радовать украинцев бабьим летом – снова не ожидается ни осадков, ни похолодания, средняя температура воздуха составит 18-21 градуса.

Во вторник, 15 октября в Украине продолжит держаться теплая и сухая погода. Теплее всего в Западной Украине – до +21 градуса.

В тренде TruCam в действии: около тысячи водителей подали в суд на полицейских

В среду, 16 октября в западных и северных областях температура воздуха упадет на 2-3 градуса и составит около 16-18 выше нуля, в остальных регионах столбик термометра будет оставаться на уровне отметок вторника.

Реклама

Народный прогноз погоды

12 октября почитается память преподобного Кириака, отшельника. В этот день был возможен первый снегопад. Часто в этот день бывали сырые туманы. Погода этого дня предсказывала погоду на 2 марта: если день бывал солнечный, то можно было ожидать солнечного начала весны, пишет сайт "Синоптик".

13 октября почитается память святого Михаила, первого митрополита Киевского. Крестьяне в старину в этот день вытрушивали из своих постелей старую солому и жгли ее "от призора недоброго глаза" и для того, чтобы "прибавить ходу зиме". Наблюдали за журавлями: если они уже отлетели, значит будет ранняя и холодная зима.

14 октября отмечается праздник Покрова Пресвятой Богородицы. На Покров особое внимание уделяли ветру: если в этот день ветер с востока или севера – зима будет холодной; с юга – будет теплой; с запада – к снежной зиме; а если ветер переменчивый, то и зима будет непостоянной.

15 октября почитается память святого Киприана. Ясное небо в этот день предвещает скорый мороз. А если на Киприана сильный дождь и ледяной ветер – зима будет студеной. В это время происходит ранний переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 0 градусов Цельсия.

16 октября почитается память святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. В старину считали, что первый снег за сорок дней до зимы выпадает, и в прежние времена в этот день на самом деле нередко бывал первый снег.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама