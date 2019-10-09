Наталия Диденко порадовала прогнозом погоды на День защитника Украины, который будет выходным

2 октября отмечаем день Трофима и Зосимы / Фото: Pixabay

Пока украинцев предупреждают о ночных заморозках, уже с воскресенья, 13 октября, в Украину придет настоящее бабье лето, а в праздничный и выходной понедельник ожидается прекрасная погода. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, украинцы снова смогут радоваться солнцу и теплу, которое придет в воскресенье.

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"Тепло будет набирать обороты … С 13-го октября в Украину придет бабье лето. Важно. На Покров, в День защитника Украины, также ожидается прекрасная погода – без осадков и 17-22 градуса", – написала Диденко.

В тренде В Украину идет бабье лето: когда ждать тепла

Как сообщали новости "Сегодня", на днях популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут" снегом. Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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