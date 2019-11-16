Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделю

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Календарная зима все ближе, но погода в Украине продолжает оставаться аномально теплой для середины ноября. Какой она будет в ближайшие дни, ждать ли серьезного похолодания? Сайт "Сегодня" узнал, что прогнозируют синоптики.

В субботу, 16 ноября по всей Украине без осадков. Температура воздуха достаточно высокая для конца осени – так, в западных областях днем в среднем ожидается 10-13 градусов выше нуля (в Закарпатской области – до 16 градусов тепла), в центральных областях 9-12 градусов, на севере 7-10, в восточных областях 6-9, и на юге от 11 до 16 градусов тепла.

В воскресенье, 17 ноября по всей стране все так же облачно, с прояснениями, без осадков. В западных областях днем 11-13 градусов, в центральных и северных 9-11, на востоке 8-10 градусов, и в южных регионах 11-16 градусов выше нуля.

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В понедельник, 18 ноября в Украине сухо, столбик термометра днем будет колебаться примерно в том же диапазоне, что и накануне, разве что в восточных областях днем потеплеет на один-два градуса, до +12.

Во вторник, 19 ноября практически везде, кроме запада Украины немного похолодает. В западных областях днем ожидается от 8 до 14 градусов выше нуля, в центре от 6 до 9 градусов, на севере от 4 до 7 градусов, в восточных областях 5-8 градусов, на юге от 8 до 12 градусов тепла.

В среду, 20 ноября осадков не ожидается, температура воздуха сохранится на уровне показателей вторника – в среднем по стране днем 6-10 градусов выше нуля.

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Народный прогноз погоды

16 ноября почитается память святого Акепсима, Иосифа пресвитера и Аифала диакона. Если листопад к этому времени полностью закончится, надо ожидать холодной зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвётся с крючка, то улов будет неважным, пишет сайт "Синоптик".

17 ноября почитается память преподобного Иоанникия Великого. Если 17 ноября выпадет снег, то в следующем году будет хороший урожай хлеба. Также обращали внимание на уток: если их много оставалось зимовать, зима ожидалась теплой.

18 ноября отмечается день памяти святых Галактиона и Епистимии. В этот день прогноз погоды определяли так: если стелется туман — будет тепло, а если иней на деревьях, надо готовится к морозу.

19 ноября почитается память святителя Павла и Варлаама Хутынского. Cнег в этот день обещает снежную зиму, которая особенно хороша для озимых. В первой трети ноября, около Михайлова дня (21 ноября), нередко бывает возврат тепла: задождит, затуманит, и пойдут оттепели.

20 ноября почитается память святого Феодота Корчемника. В этот день наблюдается устойчивое промерзание почвы, нередко земля покрывается первым снегом, замерзают водоемы.

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