Снег и совсем чуть-чуть мороза: прогноз погоды в Украине на неделю

В понедельник, 2 декабря в Украину придет снег - его стоит ожидать на севере и западе страны

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Осень, оказавшаяся в 2019 году аномально теплой, заканчивается. Климатологи прогнозируют, что зима будет мягкой, с температурным режимом выше нормы, но с регулярными температурными качелями.Сайт "Сегодня" узнал, какую погоду обещают синоптики в самые первые дни зимы.

В субботу, 30 ноября, в Украине сравнительно тепло (для последнего для осени) и мокро: осадки ожидаются во всех регионах, при этом в западных и северных областях дождь и мокрый снег, а в центральных, восточных и южных – просто дождь. Днем в западной и центральной части страны в среднем 2-4 градуса тепла, на севере 1-3 градуса тепла, в восточных областях 4-6 тепла, и на юге от 6 до 12 выше нуля.

В воскресенье, 1 декабря по всей стране без осадков. Вместе с тем, немного похолодает: в западных областях днем ожидается от 0 до +3 градусов, в северных от -2 до +1 градуса, в восточных от -1 до +1 градуса, и на юге 3-5 градусов тепла.

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В понедельник, 2 декабря в Украину придет снег – его стоит ожидать на севере и западе страны. Столбик термометра будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне, в воскресенье.

Во вторник, 3 декабря снег уже практически по всей Украине – без осадков только в Закарпатской области. На большей части территории страны днем от -1 до +1 градуса, только в западных областях от 0 до +2, и на юге от 2 до 6 градусов выше нуля.

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В среду, 4 декабря снег выпадет на севере страны, в остальных регионах без осадков. Температура воздуха днем останется на уровне показателей вторника, резких потеплений или похолоданий не ожидается.

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Народный прогноз погоды

30 ноября отмечается день памяти святителя Григория чудотворца, епископа Неокесарийского. Погода в этот день указывала на то, какой будет погода грядущей зимой. Если на Григория стояла хорошая погода, то и зима обещала быть хорошей, если погода была плохой, то и зима плохой будет. С этого дня устанавливаются устойчивые морозы и землю застилает снежный покров, пишет сайт "Синоптик".

1 декабря почитается память святых Платона и Романа. Погода этого дня также предсказывает погоду зимы. Если с утра тепло — значит, быть ростепелям в начале зимы, холод и вьюга в полдень — таковой будет и середина зимы, а если под вечер начнется метель — то зима будет затяжной.

2 декабря отмечается день пророка Авдия. О предстоящей погоде судили по птицам: если к этому дню они прилетают с севера — это признак ранних холодов.

3 декабря почитается память святителя Прокла. По погоде 3 декабря судили о погоде на 3 июня — если пойдет снег, то через полгода быть дождю.

4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Погода этого дня может быть очень изменчивой: и морозной, и теплой. В старину заметили, что если на Введение похолодает, то зима будет строгой. Если снег выпадает до Введения, то он может растаять, если после — то не растает до весны.

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