Мало снега и "температурные качели": какой будет зима в Украине

Осень уже на исходе и украинцев интересует, чего ждать в ближайшие три месяца

/ Фото: AFP

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Синоптики и климатологи дал прогноз на зиму-2020. Обещают довольно мягкую погоду с температурным режимом выше нормы, но будут регулярные температурные качели – похолодание будет сменять потепление, и наоборот. Сайт "Сегодня" узнавал, какой погоды украинцам ждать этой зимой.

Так, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида отмечает, что из-за глобальных климатических изменений средняя температура в зимние месяцы с каждым годом становится все выше, и наступающая зима не станет исключением.

"Большинство существующих в мире синоптических моделей, с помощью которых рассчитывают погоду на длительный период, показывают, что зима 2019-20 годов будет мягкой", – уточнил он.

В свою очередь заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины доктор наук Вазира Мартазинова подтверждает усилившуюся в последние годы тенденцию "температурных качелей", то есть резких перепадов температур, несмотря на то, что зима в целом должна быть мягкой.

"В начале декабря температура воздуха ожидается 5-10 градусов мороза, впоследствии она повысится и будет выше ноля градусов, а в конце месяца дважды возможно резкое похолодание. Оно будет кратковременным, но весьма заметным, так как температура быстро упадет более чем на 10 градусов, что очень тяжело для метеозависимых людей", – рассказала она.

По словам климатолога, очень холодной будет первая декада января, ночная температура дойдет до 18-20 градусов мороза. Однако во второй половине января следует ожидать потепления. Февраль будет более мягким, но с кратковременными резкими похолоданиями.

"В конце декабря – начале января устойчивого снежного покрова, скорее всего, ждать не стоит. В целом его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и при этом он будет совсем иного характера, в основном мокрый снег. Метели ожидаются, но кратковременные", – добавила Мартазинова.

Читайте на сайте "Сегодня" подробней в материале: Какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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