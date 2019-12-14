Тепло и дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

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Несмотря на то, что уже две недели как началась календарная зима, погода в Украине скорее похожа на ноябрьскую. При этом в нашей стране погода – едва ли не лучшая в Европе. Но надолго ли? Сайт "Сегодня" узнал, что обещают синоптики на ближайшие дни.

В субботу, 14 декабря почти по всей Украине осадки – дождь и мокрый снег. При этом температура воздуха днем будет плюсовой: в западных областях от +3 до +7 градусов, в центре страны от +2 до +6, на севере от +3 до +5 градусов, в восточных областях от +3 до +6, и на юге от +7 до +11 градусов тепла.

В воскресенье, 15 декабря дожди везде, кроме западных областей. Температура воздуха там местами поднимется до +8 градусов. В центре от +3 до +7 градусов, в северных областях от +3 до +6 градусов, в восточных от +2 до +6, и на юге от +7 до +12 градусов.

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В понедельник, 16 декабря осадков в Украине не ожидается, столбик термометра днем будет колебаться в том же диапазоне, что и накануне – мороза ждать не стоит.

Во вторник, 17 декабря снова сухо, при этом продолжает теплеть: на западе страны днем от +9 до +13, в центральной части от +5 до +7, в северных областях от +4 до +7, на востоке от +4 до +6, в южных регионах от +6 до +10 градусов.

В среду, 18 декабря погода в Украине будет такой же, как и накануне – очень тепло (для середины декабря) и сухо.

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Народный прогноз погоды

14 декабря почитается память святого пророка Наума. В этот день часто дул сильный ветер. Если ветер с юго-западного переходил на западный или северо-западный, ждали усиления морозов, пишет сайт "Синоптик".

15 декабря отмечается день пророка Аввакума. В старину наблюдали такую закономерность: если в середине декабря много снега, будет богатый урожай трав летом. Дальнейшую погоду 15 декабря определяли по ели: если ее сухие ветки сгибаются — значит быть метели, а если выравниваются — жди ясной погоды. Если же в этот день идет дождь, то будет он идти еще 40 дней и неделю.

16 декабря почитается память преподобного Иоанна Молчальника. Для этого дня есть интересная примета: если снег падает на талую землю, то людям трудно жить будет, а на мерзлую — легче. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.

17 декабря почитается память святой Варвары. С этого дня начинались сильные морозы: "зима мосты мостит". Люди выходили взглянуть на дым из трубы, чтобы узнать погоду: если дым столбом идет — постоят морозы, если к земле прибивается — скоро оттепель. Небо на Варварину ночь звездное — к холодам, слепое — к теплу.

18 декабря отмечается день памяти преподобного Саввы Освященного. Продолжаются Варваринские морозы. В этот день все ещё наблюдали за дымом: если он столбом — к морозу; если без ветра бьет к земле — надо ждать снега. А если на Савву дул сильный ветер, такого же ветра следовало ожидать в течение всей оставшейся части месяца.

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