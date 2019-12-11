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Чуть ли не лучшая погода в Европе: в Украину скоро придет новое потепление

11 декабря, 15:01

Украинцам не стоит прятать пуховики, но и морозов в четверг тоже не предвидится

/ Фото: Pixabay

Зима продолжает удивлять украинцев – завтра, 12 декабря, в Украине ожидается практически везде сухая погода с плюсовой температурой. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Она отметила, что, пока большинство стран Европы наблюдают за сильными дождями, убегают от штормовых ветров, Украина и дальше находится под влиянием антициклона.

"Поэтому завтра у нас в основном сухо. Температура воздуха ночью от небольшого минуса к маленькому плюсу – днем ​​2-5 градусов, на юге – 6-9 градусов", – написала Диденко и подчеркнула, что возможны туманы.

В Киеве завтра будет сухо, прохладно и ветрено. Днем ожидается до 3 градусов тепла.

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Синоптик добавила, что со следующе недели в Украине еще потеплеет.

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Отметим, что в этом году реальная зимняя погода – со снегом и небольшими морозами в первых числах декабря – совпала с приходом календарной зимы. Но так было не долго – снова пришло потепление и сухая погода. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие пару месяцев. Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев зимой и будет ли снег на Новый год.

А тем временем из-за засушливой погоды осенью состояние озимых культур оценили как неудовлетворительное. В Укргидрометеоцентре пояснили, что с резким понижением температуры воздуха в начале третьей декады озимые культуры прекратили активную вегетацию в фазах кущения. На большинстве площадей состояние растений оценивается как преимущественно хорошее и удовлетворительное.

Смотрите также видео, как в середине ноября Францию засыпало снегом. Тысячи человека оказались без света, были и погибшие:

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Источник: Сегодня

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