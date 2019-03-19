Прокурор попросил для наемника Лусварги 14 лет тюрьмы
Суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого до 16 мая 2019
Прокурор попросил 14 лет лишения свободы для обвиняемого в участии в террористических организациях бразильца Рафаэля Маркуса Лусварги.
Об этом он заявил во время судебных прений 19 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"Во время дебатов в Павлоградском районном суде Днепропетровской области прокурор поддержал весь объем приведенных в суде доказательств и попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что обвиняемый в ходе дебатов признал вину в части своей деятельности в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, однако отрицал участие в террористических организациях.
Заслушав стороны, суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого до 16 мая 2019 года и назначил на 2 мая 2019 года дату выступления обвиняемого с последним словом.
После этого суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.
Напомним, 25 января 2017 года Лусварги был приговорен Печерским райсудом г. Киева к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение. Однако позже Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений. В декабре 2017 года ему была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.
4 мая 2018 года представители националистической организации C14 задержали Лусварги на территории посольства Бразилии в Киеве. Участники группировки отвели бывшего боевика в здание СБУ на Владимирской.
7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал Лусварги.Как сообщили в прокуратуре Киева, иностранца взяли под стражу на 60 суток без права на залог.
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