Просить Россию нельзя: в ГПУ указали на проблему с возвращением капитана судна "Норд"
Моряк недавно сбежал с материковой Украины в оккупированный Крым
Генеральная прокуратура не может обратиться к России для передачи украинской стороне задержанного ранее Украиной капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, который нашелся в оккупированном Крыму.
Об этом сообщил в комментарии агентству УНН заместитель генерального прокурора Евгений Енин.
Он дал понять, что в случае официального обращения к российской стороне Украина, таким образом, показывала бы свое признание аннексии полуострова.
"Мы не можем обращаться к Российской Федерации с запросами о выдаче с территории Автономной Республики Крым, поскольку таким образом это будет трактоваться ими как свидетельство признания Крыма российским. Мы уже неоднократно сталкивались с подобной проблемой – она остается открытой, хотя небольшие военные хитрости мы наработали все же", – сказал Енин, добавив, что раскрывать их не будет в интересах дела.
Как сообщалось, в Киеве и Москве прокомментировали побег капитана судна "Норд" в Крым. В Госпогранслужбе говорят, что капитан судна не пересекал официальные пункты пропуска на админгранице с полуостровом. А в Кремле вообще не дали внятного ответа.
Как известно, корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом России. На борту находился экипаж из 10 человек. Капитану сообщили о подозрении. В апреле прошлого года Владимир Горбенко был отпущен под залог из изолятора временного содержания в Херсоне.
Однако стало известно, что подозреваемый в незаконном рыбном промысле и нарушении порядка въезда и выезда из аннексированного Крыма, исчез – адвокат сообщил о пропаже капитана. Место его пребывания было неизвестно с 26 января.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Просить Россию нельзя: в ГПУ указали на проблему с возвращением капитана судна "Норд"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пропавшего капитана судна "Норд" могут объявить в розыск
Следующее заседание с участием Горбенко запланировано на 1 февраля
Адвокат сообщил о пропаже капитана скандального судна "Норд": СБУ отрицает причастность
Максим Могильницкий утверждает, что около полудня 26 января Владимир Горбенко ушел из дому и не вернулся