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Просить Россию нельзя: в ГПУ указали на проблему с возвращением капитана судна "Норд"

Вчера, 11:14

Моряк недавно сбежал с материковой Украины в оккупированный Крым

Владимир Горбенко
Владимир Горбенко. Фото: Крым.Реалии
Просить Россию нельзя: в ГПУ указали на проблему с возвращением капитана судна "Норд" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/28d/867/5c628d8675d24.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/28d/867/5c628d8675d24.jpg Украина Моряк недавно сбежал с материковой Украины в оккупированный Крым

Генеральная прокуратура не может обратиться к России для передачи украинской стороне задержанного ранее Украиной капитана судна "Норд" Владимира Горбенко, который нашелся в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНН заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

Он дал понять, что в случае официального обращения к российской стороне Украина, таким образом, показывала бы свое признание аннексии полуострова.

"Мы не можем обращаться к Российской Федерации с запросами о выдаче с территории Автономной Республики Крым, поскольку таким образом это будет трактоваться ими как свидетельство признания Крыма российским. Мы уже неоднократно сталкивались с подобной проблемой – она остается открытой, хотя небольшие военные хитрости мы наработали все же", – сказал Енин, добавив, что раскрывать их не будет в интересах дела.

Как сообщалось, в Киеве и Москве прокомментировали побег капитана судна "Норд" в Крым. В Госпогранслужбе говорят, что капитан судна не пересекал официальные пункты пропуска на админгранице с полуостровом. А в Кремле вообще не дали внятного ответа.

Как известно, корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель "Норд" под флагом России. На борту находился экипаж из 10 человек. Капитану сообщили о подозрении. В апреле прошлого года Владимир Горбенко был отпущен под залог из изолятора временного содержания в Херсоне.

Однако стало известно, что подозреваемый в незаконном рыбном промысле и нарушении порядка въезда и выезда из аннексированного Крыма, исчез – адвокат сообщил о пропаже капитана. Место его пребывания было неизвестно с 26 января.

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Тег Россия, ГПУ, капитан, горбенко, Норд

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