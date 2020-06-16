Минздрав об эпидемии COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщит свежие данные по коронавирусу и карантину.

Напомним, на утро 15 июня в Украине было 31 810 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 901 летальный, 14 253 пациента выздоровели. Только за воскресенье было зафиксировано 656 новых случаев заражения. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Отметим, в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Например, за последние несколько дней каждые сутки фиксировалось около 700 новых случаев. При том, что в разгар эпидемии в апреле и начале мая, когда ожидались основные пики, заболеваемость была на уровне 300-500 человек в сутки. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. Максим Степанов рассказывал, что ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.

На сегодняшний день Киев и еще 10 областей не готовы к ослаблению противоэпидемических мер: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская. В то же время врач-инфекционист Сергей Крамарев рассказывал, чем может кончиться ослаблении карантина в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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