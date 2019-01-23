Провокация против Украины в Сирии: эксперт объяснил цель Кремля

У россиян не получилось с фейками о «химоружии ВСУ» на Донбассе, теперь они решили зайти с другой стороны

Фото: Минобороны РФ

Провокация против Украины в Сирии: эксперт объяснил цель Кремля //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/879/c92/5c4879c927504.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/879/c92/5c4879c927504.jpg 2019-01-23T16:30:00+02:00 Украина У россиян не получилось с фейками о «химоружии ВСУ» на Донбассе, теперь они решили зайти с другой стороны

Москва продолжает дискредитационную кампанию против украинских властей и армии. Готовящаяся в Сирии провокация против Украины направлена Россией на то, чтоб связать нашу страну с террористами "Исламского государства". Также фейки о "химическом оружии ВСУ" распространяются и на Донбассе.

Об этом говорится в статье военно-политического обозревателя Александр Коваленко для "Информационного сопротивления".

"Хотелось бы напомнить, что на протяжении долгого времени российская пропаганда всячески пытается связать Украину с террористами ИГИЛ, периодически осуществляя вбросы о том, что либо украинцы воюют в составе этой террористической организации, либо сами террористы ИГИЛ принимают участие в войне на Донбассе на стороне ВСУ. Однако, все эти попытки тщетны и не находят поддержки на Западе, где регулярно публикуются отчеты, констатирующие неизменное количественное лидерство "российских легионеров" в составе ИГИЛ", – говорит эксперт.

Он напомнил, как в прошлом году российские пропагандисты разгоняли фейки, что якобы на Донбассе ВСУ готовят химическую атаку.

"Причем, вброс осуществлялся в лучших традициях сирийских фейков, неоднократно применяемых режимом Асада для дискредитации повстанческого движения. В частности, в 2013 году власти Сирии сообщали об изъятии у повстанцев 281 бочки с химическими веществами, которых бы хватило, чтобы отравить всю страну. Правда, эти бочки так и не были предъявлены как доказательство, ни в видео, ни в фото формате. В свою очередь, сирийские власти регулярно применяли химическое оружие против собственного же народа", – объяснил Коваленко.

Марионетки Кремля на Донбассе решили пойти тем же путем, рассказывая, как ВСУ завозят в зону боевых действий подозрительные бочки с химикатами. Однако позже боевиков пристыдили с этим фейком.

"Но совсем другое дело Сирия. Осуществить провокацию в Сирии, стране, власти которой находятся под контролем Кремля, намного проще. При этом использовать некие контейнеры с маркировкой "Ukraine" для последующей дискредитации Украины. Совершенно не удивлюсь, если странные контейнеры после очередной атаки по гражданскому населению или солдатам Асада будут представлены как доказательство не в пользу Украины", – добавил военный эксперт.

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