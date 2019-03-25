Прятал самиздат в пеленках и предвидел оккупацию Крыма: главные факты о Вячеславе Чорновиле

Со дня трагической гибели лидера "Руха" прошло ровно двадцать лет

Вячеслав Чорновил. Архивное фото.

Прятал самиздат в пеленках и предвидел оккупацию Крыма: главные факты о Вячеславе Чорновиле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/909/25c/5c990925cd9e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/909/25c/5c990925cd9e9.jpg 2019-03-25T18:45:00+02:00 Украина Со дня трагической гибели лидера "Руха" прошло ровно двадцать лет

20 лет назад не стало выдающегося украинского политика Вячеслава Чорновила: в ночь с 25 на 26 марта 1999 года на трассе Борисполь-Золотоноша в 8 км от Борисполя его автомобиль попал в смертельное ДТП. Провести Вячеслава Чорновила в последний путь 29 марта 1999 года пришло более 200 тысяч человек. Обстоятельства трагического инцидента оспариваются до сих пор.

В годовщину этой трагической даты сайт "Сегодня" вспоминает, каким он был – диссидент-правозащитник, политик, муж, отец и брат Вячеслав Чорновил.

Предчувствовал оккупацию Крыма

В некотором смысле, идеи Чорновила как политика опередили свое время и остаются актуальными до сих пор. Об этом рассказала сестра политика Валентина Чорновил.

"Все-таки он был сильным, бескомпромиссным политиком. Наверное, Украина пошла бы другим путем... Он призывал объединиться все национально-демократические и национально-патриотические силы. А потом вот это слово — "национально" — снял, считая, что это поможет сблизиться и объединиться прогрессивным силам. Но его не послушались. Он был прозорливым политиком, умел прогнозировать и предвидеть события. Говорил: если прогрессивные силы не объединятся, враги будут уничтожать наших сынов и дочерей. Это было сказано еще в 1998 году. Пророчество сбылось — сначала на Майдане, затем на Востоке. Даже коалиция в Верховной Раде не может объединиться. Чорновил предчувствовал оккупацию Крыма, настаивая на определении четких сроков вывода оттуда частей российского Черноморского флота. Как опытный, умудренный жизнью политический деятель, просчитывал события наперед. Сегодня такого лидера нет," — рассказала Валентина Чорновил в 2016 году в интервью сайту "Сегодня".

Чорновила крестил патриарх Владимир

Как вспоминает в интервью "Фактам" вдова политика Атена Пашко, незадолго до своего второго ареста (который произошел в 1972 году – Ред.) Вячеслав Чорновил крестился.

"Крестился в Космаче, в гуцульской церкви, ночью. Обряд по всем правилам проводил отец Василий Романюк. Вячеслав был в белой сорочке, которую я ему вышила", — вспоминала Пашко.

То есть крестил Чорновила никто иной, как не менее знаменитый патриарх Владимир – один из основателей Киевского Патриархата Украинской православной церкви в июне 1992 года.

Школа подполья: где прятать нелегальную литературу

В том же интервью Атена Пашко вспоминала, как передавала Михаилу Косиву — одному из издателей нелегального издания "Украинский вестник", материалы для самиздатовского журнала, чтобы Косив, в свою очередь, передал их Чорновилу. Удивительно, что сотрудники КГБ не только ни разу не "засекли" Пашко во время слежки, но и не нашли никаких антиправительственных материалов во время обыска на ее квартире.

"[Тайники были] в цветочных горшках! Я сворачивала тонкие листы бумаги, укладывала их в стеклянные баночки и прятала в землю под цветами. Дома у меня была целая оранжерея, но присмотреться к ней никто не додумался. И уже после ареста Вячеслава мы выпустили очередной номер "Украинского вестника", передали его на Запад, заставив поволноваться следователей: как же так, Чорновил сидит, а журнал распространяется?" — рассказывала Пашко.

Сын Вячеслава Чорновила, известный политик Тарас Чорновил, вспоминал другой способ надежно спрятать подпольную литературу.

"А вообще я в политику вошел с пеленок. В мои пеленки отцовский самиздат заворачивали, когда кагэбисты с обыском врывались в наш барак на Киевской ГЭС. Мы жили в четвертом бараке, или в шестом, уже не помню", – вспоминает сын диссидента в интервью изданию Gordon.

Злая шутка украинской истории

21 августа 2000 года Вячеславу Черноволу посмертно было присуждено звание Героя Украины. А через 7 лет, в 2007 году звание "Почетный работник прокуратуры Украины" было присуждено Борису Антоненко (1912-2010), прокурору Львовской области УССР, который возбудил против Вячеслава Чорновила второе (1967) и третье (1972) уголовные дела.

Любопытно, что за свою карьеру Антоненко написал ряд книг о своем прокурорском прошлом – в частности, как боролся с "украинскими буржуазными националистами".

Неугомонный диссидент

Согласно данным портала "Историческая правда", в заключении Чорновил дважды держал голодовку. 48 дней голодовки протеста он объявил во время второго ареста в 1967 году. В итоге администрация была вынуждена частично выполнить его требования: вернули изъятые документы. Во время второго заключения в 1980 году выдержал 120-дневную голодовку протеста.

В принципе, администрация понимала, с кем она связалась – еще до первого ареста, во время оперативной разработки КГБ, Чорновилу комитетчики дали кодовое имя "Неугомонный".

Бессребреник в тапочках

На работе, в своем кабинете в Верховной Раде Чорновил переобувался для удобства в домашние тапочки. Об этом вспоминал бывший глава киевской областной организации НРУ Николай Степаненко.

"Как-то ко мне в гости зашел генерал, служивший в Генштабе. В разговоре мы коснулись темы национализма, и гость вдруг предложил мне пообщаться с одним интересным человеком. Приехали мы с генералом в Верховную Раду, он завел меня в комнату Чорновила, представил и сразу же ушел. Как сейчас помню: Вячеслав Максимович сидел в очках, костюме и... тапочках.

Сам он, надо сказать, был бессребреником. Мог ходить в стареньком костюме до тех пор, пока ему кто-то не намекал, что нужно бы уже купить другой. Главным для Чорновола всегда были Украина и украинцы", – вспоминал Степаненко в интервью изданию "Факты".

Умело "троллил" власти

В советское время любая научно-исследовательская работа должна была начинаться с цитаты классиков марксизма-ленинизма – даже если ни Маркс, ни Энгельс, ни даже сам Ленин ничего по теме исследования сами не писали.

Этим и воспользовался Чорновил. Рукописную копию его главного труда – "Горе от ума (Портреты двадцати "преступников")", в которой диссидент написал о своих коллегах по правозащитной деятельности, предварял эпиграф из Шевченко (стихотворение "И мертвым, и живым, и нерожденным... "). А еще цитата из Ленина: "Поэтому когда нам говорят: самоопределение при социализме излишне, это такое же безумие, такая же путаница, если бы кто сказал: демократия при социализме лишняя".

"Сегодня это кажется странным, но на самом деле является показательным для подхода Чорновила к разоблачению нелепости советской действительности", – резюмировал портал "Историческая правда".

Как Чорновил мог изменить историю Украины

Люди, утверждающие, что Вячеслава Чорновила убили, как правило, указывают, что накануне гибели лидер Народного Руха имел весьма напряженные отношения с тогдашней властью, – писал сайт "Сегодня" в десятую годовщину смерти политика.

"Президент Леонид Кучма к тому времени уже определился со своей стратегией победы на президентских выборах: во второй тур должен выйти он и лидер коммунистов Петр Симоненко. И тогда, мол, народ выберет из двух зол меньшее — то есть Кучму. Если бы Чорновил баллотировался на пост президента, схема ломалась. За Чорновила проголосовала бы значительная часть антикоммунистических избирателей. Кучма набрал бы в первом туре значительно меньше голосов, чем Симоненко. А это было для него неприемлемым, так как могло посеять капитулянтские настроения среди номенклатуры. Более того, некоторые сторонники Чорновила даже полагают, что именно он, а не Кучма, мог выйти во второй тур. Это кажется сомнительным, учитывая мощный админресурс, который работал на Кучму. Но даже если бы Чорновил и вышел во второй тур, то не факт, что смог бы победить Симоненко. Лидеру "Руха" еще с начала девяностых на востоке и в центре страны создали образ "бандеровца-националиста". И очень многих он отпугивал", – говорится в интервью пресс-секретаря Чорновила Дмитрия Понамарчука сайту "Сегодня", озаглавленном "Уже не сомневаюсь, что это было "идеальное" убийство".

Правда о гибели Чорновила неизвестна до сих пор

На сегодняшний день мы так и не знаем всей правды о событиях 20-летней давности. Возбужденное по факту уголовное дело быстро расследовали и закрыли. Два года спустя следствие возобновили, но вскоре снова свернули, и этот процесс повторялся еще не раз. Внезапно умер ключевой свидетель – причем в результате отравления тяжелыми металлами. Дело Чорновила попадало в прокуратуру, милицию, архив, опять возвращалось правоохранителям, обрастая новыми слухами, которые не подтверждались и не опровергались.

Бесследно исчезали вещдоки. Менялись оперативно-следственные бригады. Назначались новые экспертизы. Однако окончательного вердикта, что это было — теракт или заурядное ДТП, не дал и Бориспольский горрайонный суд, куда попало дело. Его в очередной раз возобновили, но никаких подвижек озвучено не было.

В гибели политика попытаться недавно разобраться сайт "Сегодня" в специальном материале "Дело Вячеслава Чорновила: спустя почти 20 лет смерть главы Народного Руха оставляет вопросы"

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