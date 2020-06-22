Публикуются впервые: СБУ рассекретила документы спецслужб о Чернобыльской катастрофе

Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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В ней опубликованы документы об аварии на Чернобыльской АЭС, которые охватывают период от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта "Укрытие" ("Саркофаг") после катастрофы. Это издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые. Кстати, как свидетельствуют архивные дела, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты.

Как отмечается, презентация книги символично состоялась в Чернобыльской зоне отчуждения с онлайн трансляцией на странице Украинского института национальной памяти.

"Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительство "Саркофага", - рассказал директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.

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Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, отчеты и материалы, которые свидетельствуют о "маленьких" авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты.

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По мнению заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Максима Шевчука, книга снимает часть дискуссий относительно того, как была построена станция, как она работала, как произошла самая авария.

"Хотя прошло более 30 лет, такую масштабную трагедию забывать нельзя", – считает первый заместитель генерального директора ГСП "Чернобыль АЭС" Валерий Сейда.

Документы в книге опубликованы на языке оригинала в хронологической последовательности.

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"Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии "- это совместный проект Отраслевого государственного архива СБУ, Института истории Украины НАН Украины и Украинского института национальной памяти. Издание является продолжением серии документальных книг. Первая книга, которая, содержит 210 документов, была опубликована весной 2019 года. Скачать первую книгу можно по этой ссылке. Прочитать второе издание можно здесь.

Как известно, этой весной в Чернобыльской зоне бушевали масштабные пожары, более детально смотрите в сюжете:

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