Путин будет не в восторге: военный эксперт сравнил военный потенциал США и РФ

Вчера, 04:30

На вооружении у американцев есть система противоракетной обороны "Железный купол"

Американские военные. Фото: Facebook
Американские военные. Фото: Facebook

Военный эксперт Олег Жданов указал на пропасть между российской и американской армиями, отметив существенное отставание России.

Об этом сообщает "Диалог.UA".

Он отметил, что в отличие от миллионной армии россиян, американцы имеют в своем распоряжении 1,5 млн боевого потенциала. Эксперт указал на один любопытный момент. По его словам, в РФ 50 процентов частей развернутые, а вторая половина – кадрированные. В Штатах последних попросту нет.

Жданов уточнил, что США приобрели у Израиля тактическую систему противоракетной обороны под названием "Железный купол", которая предназначена защищать от ударов неуправляемых тактических ракет.

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Кроме того, военный эксперт указал на разницу в бюджете стран. По его словам, даже если американская армия будет недофинансирована, то бюджет в 2,5 трлн долларов не стоит сравнивать с такой же цифрой, но в российских рублях.

Ранее российский военный эксперт пристыдил флот РФ перед американским. Апрельская атака кораблей США по авиабазе в Сирии показала разницу между российским и американским флотом.

Недавно, во время большой пресс-конференции, президент России Владимир Путин рассмешил журналистов новым анекдотом, рассказывая, почему нужны огромные траты бюджета на оборону страны. Он отметил, что у США оборонный бюджет 700 миллиардов долларов, в то время как в России 46 миллиардов.
Россия, США, жданов, военный эксперт

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