Путин с моря не зайдет: эффектное видео работы украинской авиации

Вчера, 11:02

Украинские летчики показали, как будут отражать возможную атаку со стороны Азовского моря

Авиация ВСУ. Фото: скриншот
Авиация ВСУ. Фото: скриншот

Объединенные силы провели проверку боевой готовности армейской авиации с участием самолетов и вертолетов, которые тренировались отражать атаку с моря. Об этом сообщает штаб ООС.

Военные отрабатывают отражение нападения по тем направлениям, который могут нести реальную угрозу Украине.

"В Объединенных силах знают угрожающие направления, на которые спланированы определенные силы и средства. Очередная проверка авиации ОСС, которая предназначена к действиям в Приморском направлении, показала, что время реагирования и отличная оценка за точность отработки по морской цели свидетельствует о готовности адекватного ответа на угрозу с моря", – говорится в сообщении ООС.

На днях военные показали эффектное видео работы "Смерча" ВСУ. Командующий Объединенными силами приказал провести проверку боевой готовности подразделений реактивной артиллерии по скорости перемещения, развертывания в соответствующем позиционном районе и в точности наведения.

Ранее мы неоднократно писали об активности России в Азовском море. Так, военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь рассказывал, какие шансы у Путина вторгнуться в Украину с Азова.

Кроме того, Украина не дожидается новой агрессии России и проводит подготовку к возможному нападению с нового направления. Так, украинские танкисты тренировались отражать атаку с моря. Танковая рота и мехвзвод были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного противника.
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"Сегодня"

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