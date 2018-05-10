Путину просто не место в Ахене на переговорах Порошенко с Макроном и Меркель – эксперт

Сегодня, 12:16

Все рычаги влияния на ситуацию – у Кремля. В ЕС это однозначно понимают, иначе бы не было "постахенского" визита канцлера в Сочи

Сразу после встречи с Порошенко Макрон и Меркель встретятся с Путиным. Фото: Getty
Сразу после встречи с Порошенко Макрон и Меркель встретятся с Путиным. Фото: Getty

Фон встречи "ахенской тройки" (встреча президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в Ахене, Германия – Ред.) – награждение Макрона премией Карла Великого за особый вклад в единение европейцев. Было бы странно, если бы в таком мероприятии участвовал и Путин. Об этом сайту "Сегодня", комментируя сегодняшние переговоры лидеров Германии, Франции и Украины в немецком Ахене, сказал первый замдиректора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий.

"Почему Путина нет в Ахене? Думаю, что причин может быть две. Первая: ему просто там не место. Фон встречи "аахенской тройки" – награждение Макрона премией Карла Великого за особый вклад в единение европейцев. Было бы странно, если бы в таком мероприятии участвовал и Путин. Второе: Берлин и Париж могли решить, что встреча вчетвером не принесет никакого результата. Стоит сначала обсудить все вопросы с украинским лидером, а потом отдельно с Путиным. В конце концов, тогда можно попробовать выйти и на результат. Как известно, вскоре ожидаются визиты Макрона в Москву и Петербург, а Меркель – в Сочи", – считает эксперт.

По словам Сергея Солодкого, в ЕС однозначно понимают, что все рычаги влияния на ситуацию у Кремля, иначе бы не было "постахенского" визита канцлера в Сочи.

Эксперт подчеркивает, что на этих встречах не обязательно может идти речь о конкретных решениях – к примеру, согласование деталей миротворческого мандата.

"На Западе все чаще можно услышать вопрос: а не прибегнет ли Путин снова к агрессии после футбольного чемпионата? Более того, значение коммуникации персонально растет на фоне решения США выйти из ядерной сделки с Ираном. Этот тренд содержит определенные угрозы. Вспомните хотя бы альянс Франции и Германии с Путиным против иракской кампании Буша-младшего. В переговорных "тройках" нет ничего экстраординарного. Осенью 2016-го после переговоров Нормандской четверки состоялась беседа тройки лидеров – Германии, Франции и России (для обсуждения сирийской ситуации)", – отмечает Сергей Солодкий.

Сразу после переговоров Нормандской "тройки" в немецком Ахене с визитом в Украине приедет спецпредставитель Госдепа Курт Волкер. Как показывает практика, ранее он посещал Украину накануне встреч с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

По словам Сергея Солодкого, в диалоге Суркова-Волкера действительно образовалась довольно длительная пауза. Связь между визитами Волкера в Украину и его последующими переговорами с российским представителем была.

"Однако о таких встречах было известно заранее. Волкер пытался быть максимально открытым в вопросах переговоров, чтобы, наверное, у украинцев не возникало никаких подозрений относительно кулуарных договоренностей. Поэтому, очевидно, появились определенные трудности в диалоге с россиянами – известно, что  последними переговорами (в январе с Сурковым в Дубае – Авт.) Волкер был крайне разочарован. Пока нет оснований считать, что Россия каким-то образом скорректировала свою позицию в отношении миротворцев. Опять-таки Россия может пока попробовать увязать украинский вопрос с другими вопросами международной повестки дня – Сирией, Ираном. Соответственно, будет пытаться вывести переговоры и на более высокий уровень. Ранее эти попытки были неудачными: украинские и сирийские переговоры шли отдельными треками", – подытожил Сергей Солодкий.

В последний раз лидеры Нормандской четверки встречались 19 октября 2016 года в Берлине. Там лидеры Украины, Франции, России и Германии договорились разработать Дорожную карту урегулирования ситуации на Донбассе. Но за полтора года в этом вопросе продвинуться не удалось – все инициативы блокирует Россия.

С сентября прошлого года стартовал переговорный процесс о возможности размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе. Россия даже зарегистрировала соответствующую резолюцию в Организации. Правда, в Москве считают, что "голубые каски" должны охранять представителей СММ ОБСЕ и размещаться лишь на контактной линии. 

Переговоры по миротворцам ведутся в формате Волкер-Сурков. За неполных полгода помощник президента РФ и спецпредставитель Госдепа успели встретиться четыре раза. Последняя январская встреча в Дубае закончилась обещанием России предоставить свои рекомендации к американским предложениям по миротворческой миссии, но до сих пор этого так и не сделала.
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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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