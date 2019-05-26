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Пять лет назад начались бои за Донецкий аэропорт: как это было

26 мая, 09:42

Украинские военные впервые показали свой характер в бою с превосходящим и сильным противником

ДАП. Фото: facebook.com/Юрий Мысягин
ДАП. Фото: facebook.com/Юрий Мысягин.

Бои за Донецкий аэропорт начались 26 мая 2014 года. Тогда боевики начали захват зданий, куда прибыли первые украинские спецназовцы. "Киборги" защищали ДАП и давали достойный отпор превосходящим силам противника. В Генеральном штабе ВСУ вспоминают, как все начиналось ровно пять лет назад в одной из самых горячих точек российско-украинской войны.

Тогда Вооруженные силы Украины впервые показали свой характер в бою с превосходящим и сильным противником. Успешная операция стала переломной для украинских военных и определила дальнейший ход Антитеррористической операции.

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"116 кировоградских спецназовцев и 15 бойцов 25 бригады разместились в старом терминале. Тем временем Донецк все больше брали под контроль вооруженные боевики. Но сам аэропорт продолжал жить обычной жизнью – прибывали и улетали самолеты, в терминалах обслуживали пассажиров. Ситуация в Донецком аэропорту кардинально изменилась в ночь с 25 на 26 мая. Около трех часов ночи предатель из местного СБУ запустил в новый терминал боевиков и кадыровцев…", – говорится на видео.

Напомним, бои между украинскими войсками и пророссийскими боевиками за Донецкий аэропорт шли с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов". Когда здания обоих терминалов было практически полностью разрушены, 21 января 2015 года, командование АТО приняло решение отвести бойцов ВСУ – этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Во время операции по освобождению нового терминала 26 мая 2014 года не погиб ни один украинский военный. Потери боевиков так называемой "ДНР" составляли примерно 100 человек, среди них оказалось 33 выходца из России.

В целом, оборона Донецкого аэропорта украинской армией продолжалась 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали "киборгами". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

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Тег военные, боевики, бои, Донецкий аэропорт, ДАП

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