Рабочие горно-обогатительных комбинатов призывают Раду не увеличивать налоги на добычу руды

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Парламент планирует увеличить сборы для добытчиков железной руды. Законопроект уже несколько раз авторы пытались вынести на рассмотрение Верховной Рады. Но пока не смогли его рассмотреть. Между тем тысячи людей, работающих на горно-обогатительных комбинатах, со страхом думают о будущем. Будет ли им на что жить – выясняли корреспонденты "Сегодня".

Ингулец — формально один из жилмассивов Кривого Рога Днепропетровской области. Однако добираться сюда — полчаса машиной. Здесь живут 60 тыс. человек, и все держится на местном горно-обогатительном комбинате.

На центральной аллее "Сегодня" встречает Надежда Коваленко. В 60-х годах приехала сюда с Урала, в чистом поле строить комбинат. Так и проработала здесь всю жизнь.

"Это моя история, это мои надежды, это стабильность семьи, моих детей. Это, в конце концов, наш кормилец", – говорит жительница Ингульца Надежда Коваленко.

Жилой массив вырос вместе с комбинатом. В последние годы, говорит Надежда, район забурлил жизнью по-новому.

"Стали обустраиваться уголки отдыха для людей. Стало приобретаться и медицинское оборудование в наши больницы — это нам уже была определенная помощь. Оказывалась шефская помощь учебным заведениям. Много уделялось внимания молодежи — комбинат не жалел на это средства", – рассказывает Надежда Коваленко.

Председатель Широковского поселкового совета Александр Кокуль показывает мост через Ингулец.

"Этот мост соединяет у нас центральную Широковскую школу №1, и через реку Ингулец сюда ходят дети в школу. Также детки ходят на центральный стадион "Колос" – на физкультуру, на занятия спортом", – рассказывает глава поселка.

В Широком, неподалеку Ингульца, живет 1200 рабочих комбината. Председатель поселкового совета Александр Кокуль говорит: мост, который до недавнего времени зиял дырами, отремонтировало предприятие. А еще — обновило фасад дома культуры и спортзалы в местной ДЮСШ.

"В 2018 году порядка семи миллионов гривен капиталовложений было в эти объекты. И в этом году порядка восьми миллионов гривен капиталовложений в наш поселок Широкое. Комбинат очень много нам помогает", – говорит Александр Кокуль.

Это не обязанность предприятия, работодатель заботится о быте и досуге по собственному желанию. Социальная ответственность. Сможет ли и дальше поддерживать людей комбинат — вопрос. Все из-за новых налогов, которые парламент может принять для горняков. Предприятия, добывающие железную руду, должны будут отдавать государству в разы больше денег. Тогда без работы могут остаться почти десять тысяч рабочих. Их семьям не на что будет жить.

"Зачем принимают этот закон, я не знаю. Он полностью разрушит металлургию, и я не знаю, что мы будем делать. Куда мы денемся с нашими семьями", – спрашивает электрик рудообогатительной фабрики Ингулецкого горно-обогатительного комбината Александр Яцунок.

Безработными могут стать и работники других местных предприятий. Те, кто работает по заказу комбината.

"С Ингулецким горно-обогатительным комбинатом уже очень давние и тесные отношения. Для нас он является как бы основным клиентом для нашего цеха. Останавливается комбинат — сотрудники остаются не у дел. Обеспечить их на сегодня другой работой мы не сможем", – говорит главный инженер железнодорожного цеха предприятия-подрядчика Ингулецкого горно-обогатительного комбината Вадим Муляр.

Другой работы в регионе людям искать негде. Когда парламент будет голосовать за законопроект N1210, пока неизвестно. Его рассмотрение в сессионном зале планировали уже несколько раз, но каждый раз — переносили.

Напомним, что ранее сообщалось, что горно-обогатительные комбинаты призывали депутатов не повышать налоговое давление.

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