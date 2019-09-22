Радиопуть к звездам и разведка: репортаж из Центра космических исследований и связи под Львовом

Филиал Государственного космического агентства Украины готовит послание инопланетянам, изучает дальние галактики и мониторит все пожары и взрывы в Украине

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Реклама

Золочив, городок подо Львовом, знаменит средневековым замком. И мало кто слыхал, что здесь же находится филиал Государственного космического агентства Украины — Центр космических исследований и связи. Станция, с помощью которой в 80-х Союз транслировал Олимпиаду на весь мир и которая долгие годы соединяла правительство и простых граждан СССР с абонентами других материков. Сегодня станций такого типа в мире всего 7. Первую 25-метровую антенну (как спутниковая тарелка, только огромная) сдали в эксплуатацию еще в 1976-м и направили на Запад. Вторая, 32-метровая, появилась на 10 лет позже и покрывала азиатский регион. Сегодня обеспечением телефонной связи и ТВ центр не ограничивается. Здесь исследуют галактики. А через неделю впервые в мировой истории отправят детское послание внеземным цивилизациям.

"Тарелка" в космос: игры и госсвязь

Роман Ковбаса, главный энергетик центра, работает здесь уже 40 лет. Сейчас станция перепрофилируется под наблюдение за космическими объектами, а раньше она была просто предприятием связи — международная телефония и ТВ.

"Москвич звонит тете в Канаду. Сигнал с его телефона идет на главпочтамт Москвы, оттуда по кабелю — на Броды, потом к нам на станцию, — описывает процесс Ковбаса. — Мы — на антенну, а она передает на спутник связи Intelsat-4".

А в Канаде точно такая же тарелка принимает со спутника московский сигнал и передает его канадской тете.

"Так тогда организовывалась связь, — говорит главный энергетик. — По 40—60 каналов на каждую страну обслуживали. Выгодно было: минута — 90 центов, а работали круглосуточно".

Через космическую станцию в СССР попадали все Олимпиады-чемпионаты. "Картинку" с Интелсата принимали, передавали в Броды, оттуда по кабелю в Москву, а она вещала на весь Союз. И так с 1976 года до 90-х. А потом станция стала проблемой — не знали, куда ее приткнуть.

"Раньше подчинялась напрямую Минсвязи СССР, а в Украине не было подразделения, чтобы подвязать уникальное предприятие", — объясняет Вячеслав Онисько, замначальника по научно-испытательной работе.

Повезло, что Россия еще лет пять платила станции за услуги.

"Когда все ходили без зарплаты, у нас была регулярная, — вспоминает Ковбаса. — А потом РФ прекратила сотрудничество. И тут все надолго заглохло".

Благодаря тому что комплекс сохранили, он теперь национальное достояние Украины, уверен Онисько.

"Удалось восстановить радиотелескоп — аналог крымского, но с новыми программными продуктами и оборудованием, — говорит он. — Нынешний начальник центра служил там командиром подразделения. Потом в числе других патриотов выехал из Крыма".

По его словам, в центре работают уникальные специалисты. Радиоастрономов, как Власенко, в Украине всего 20—25, не больше.

"Наш бывший начсмены Владимир Бойко нашел по интернету вакансию в Интелсате, и вот уже более 20 лет руководит отделением в Лондоне, — рассказывает Ковбаса. — В 1982-м шестеро наших строили станцию в Кабуле. И все живы-здоровы остались благодаря знающему руководителю".

Матчасть. Уникальная модернизируемая антенна / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Будни космоцентра: ядерные взрывы и звездные затмения

Силами Национального центра под Золочивом сделают на базе 32-метровой антенны мультидиапазонный радиотелескоп. Он станет пропуском в мировое сообщество исследователей Вселенной.

"От Крыма нам достались люди и опыт. Оттуда вышли 70 человек с системой контроля космического пространства, программным комплексом, который вычисляет движение космических аппаратов на руках", — говорит Власенко.

После модернизации Золочив сможет влиться в евросистему радиоинтерферометров (инструмент для радиоастрономических наблюдений) со сверхдлинной базой, которые изучают далекие галактики, объясняет программист и радиоастроном. С помощью таких радиоинтерферометров (системы антенн, разбросанных по земному шару) недавно ученые получили изображение черной дыры.

"В один момент их устремляют в сторону одной звезды и получается очень высокая разрешительная способность, — поясняет он. — Такая антенна размером с Землю из маленьких телескопов добывает детальные изображения объектов и галактик".

В 2020-м модернизацию окончат и займутся наукой совместно с учеными всего мира. Первая задача — изучение дальнего космоса, Луны и Марса.

"Недавно у нас были индийцы, китайцы. Хотят применить одну из наших антенн в этих целях, — говорит Власенко. — Других подходящих в Украине нет".

За работой. Исполнители детских мечтаний / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Полет фантазии: телеграмма "внеземлянам"

28 сентября Центр космической связи реализует уникальный проект: впервые на планете они отправят в космос зашифрованное послание из детских рисунков. Весной прошлого года в Украине стартовал арт-марафон #моядитячамрія в рамках благотворительной инициативы "Здійсни мрію". Собрали более 100 000 детских рисунков, в которых маленькие мечтатели изобразили свое сокровенное. Картинки соберут в один Луч мечтаний, и он с помощью сотрудников Центра отправится в иные миры. Идея такова: каждый ребенок увидит, как его маленькая мечта, изображенная на бумаге, станет частью огромной вселенной, и поймет, как важно мечтать без границ. Вероятность ответа на "сигнал мечтаний" — это уже чудеса.

"Это первая в XXI веке серьезная попытка наладить контакт с внеземными цивилизациями и передать им позитивное послание. Символично, что ее делает Украина", — говорит глава Львовского астрономического сообщества Любовь Янкив-Витковская.

Специально ради проекта замначальника Центра подполковник Владимир Власенко отобрал из 4044 экзопланет (планеты вне Солнечной системы) каталога NASA 19 наиболее пригодных для жизни.

"Для этого обработали результаты исследований коллег из университета в Пуэрто-Рико и рассчитали, какие планеты и звезды будут видны с наземной космической станции 28 сентября (в разное время мы ведь наблюдаем разные звезды на небе), — говорит начальник Центра, кандидат технических наук, полковник Виктор Ожинский. — Потом коллективно выбрали, в какую планетарную систему отправить тестовое послание. И сделали так, чтобы весь процесс передачи возможно было наблюдать на аппаратуре".

В аппаратном зале, откуда можно передавать сигналы в космос, всего два компьютера, стоящих рядышком.

"Один управляет антенной, хранит базы — каталоги звезд, планет, искусственных спутников Земли. Он же наводит антенну на выбранную точку на карте", — объясняет Ожинский.

На мониторе отображается траектория движения антенны на карте звездного неба. Крестик посередине — локация станции. На втором компьютере загружается и хранится пересылаемая информация, там она конвертируется и преобразуется в вид, удобный для отправки.

Читайте также: Межзвездный объект направился в сторону Солнечной системы

Оператор нажимает кнопку "Отправить мечту" — и "телеграмма" улетает в иные миры. Слышно, как огромная антенна свистит, поворачиваясь в нужном направлении. И на экране видно, как прямо из-под Золочива "пачка" рисунков прокладывает маршрут к выбранной экзопланете. В тестовом режиме ею была планета звездной системы Teegarden, а следующую партию из 100 000 детских посланий запустят на одну из "семейства" TRAPPIST (носят основное название по телескопу в Чили, с помощью которого открыли звезду, вокруг которой вращаются планеты). Тестовый месседж, по расчету, достигнет цели через 12 лет (и это выбрали самую ближнюю экзопланету). Если там примут и прочитают — ответ получим еще спустя 12. А весточки с TRAPPIST ожидать придется 82 года — ближе к Земле 28 сентября ничего подходящего над горизонтом не видно (или не наблюдается).

Чтобы детские рисунки проделали такой путь, команда станции долго трудилась. В Крыму, по словам подполковника Власенко, послания в космос отправляли несколько раз, однажды даже коммерческое. Для центра в Золочиве это впервые.

"Мы сами сконструировали спецоборудование, разработали программное обеспечение. Три компьютера пришлось сменить, пока подобрали подходящий по мощности", — рассказывает Виктор Ожинский.

Полгода ушло на отработку новых технологий. Потом — оцифровка изображений, специальный алгоритм для преображения картинок в код из простых чисел (система, благодаря которой ТАМ смогут расшифровать послание, не перепутав, что к чему). Пока одна только кнопка "Отправить мечту" появилась, на совещании заседали до часу ночи, рассказывает начальник центра.

"Подбирали простые числа, оценив формат рисунков, скорость передачи. Чтобы адресат мог адекватно принять послание и расшифровать", — рассказывает Ожинский.

Радиоастрономы полагают, что получить ответ от инопланетян вполне реально.

"Не теряю надежды рано или поздно увидеть какое-нибудь селфи с другой планеты", — говорит Владимир Власенко. "Каждое утро вижу отчет по всему, что случилось за ночь в далеком и ближнем космосе, — говорит Виктор Ожинский. — Но пока что все "инопланетные послания", которые принимали, были всего лишь розыгрышами коллег".

На верхушку. К антенне ведут несколько участков лестниц и крутых подъемов / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Зачем нужен космоцентр: разведка и исследования

Радиотелескоп — это большая спутниковая антенна, которая может работать во многих радиодиапазонах. Это нужно, чтобы, например, узнать, есть ли на определенной звезде атомы каких-то элементов (водорода, гелия). Если есть — на заданной частоте зафиксируют сигнал. Таким путем американские радиоастрономы в 1996 обнаружили молекулы уксусной кислоты в газо-пылевом облаке Стрелец B2.

"Находки позволяют строить теории, что во всей Вселенной действуют одни и те же законы, а значит, в других галактиках могла зародиться жизнь", — объясняет Власенко.

И не исключено, что на рисунки когда-то ответят.

"Возможно, они видят все в инфракрасном диапазоне или не имеют органов зрения вообще. А общаются с помощью эхолокации, как дельфины", — рассуждает военный радиоастроном.

Ставка на то, что законы биологии и химии во Вселенной общие, и инопланетяне должны быть похожи на землян.

"И что у них есть такая же тарелка, раскодируют и поймут", — говорит он.

Радиоинтерферометры — незаменимая штука, если надо измерить, как двигаются тектонические материковые плиты Земли.

"В Национальном центре есть система измерения, регистрирующая землетрясения или ядерные испытания в любой точке мира. Входит в международную систему геофизических исследований", — говорит Вячеслав Онисько.

На хозяйстве. Вся команда центра — 19 человек. Управляются! / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Оборудование позволяет до тысячной доли секунды определять время карьерных взрывов и любых геофизических изменений. Украина, по словам Онисько, стоит на гранитном плато, которое чувствительно, как огромный микрофон. И потому здесь удобно собирать информацию со всего земного шара.

"Извержения вулканов, взрывы метеоритов в атмосфере, падения самолетов — все можно фиксировать", — говорит он.

Проседания грунтов можно высчитать до миллиметра, делая снимки из космоса. Данные с космических аппаратов дистанционного зондирования собирают годами. Последствия добычи ископаемых, незаконных вырубок, загрязнения рек и морей Украины — у Национального центра на все готов ответ.

"Наша команда быстро и эффективно решает разные задачи с помощью космических средств", — говорит Виктор Ожинский.

По мнению Владимира Власенко, мы не так далеки от ответа на вопрос, где искать внеземные формы жизни. В 2011—2013 годах ученые, исследуя звезду Табби в созвездии Лебедя, случайно зафиксировали удивительное явление. Когда между объектом исследования и наблюдателями проходит планета, она затеняет звезду, и яркость ее из-за этого снижается. Например, при затенении Юпитером Солнца яркость нашей звезды уменьшается на 1%.

"А в тот раз — более чем на 20%! А потом очень медленно восстанавливалась, — говорит Власенко. — Одна из версий до 2017 года, выдвинутых астрономами, — что ученые наблюдали произведение инопланетных рук".

Возможно, и мы однажды увидим звезду с цивилизацией на втором этапе развития, построившей у себя сферу Дайсона (гипотетический астроинженерный проект, позволяющий цивилизации черпать энергию со своей звезды), полагает Власенко.

Лучшая в Украине. Если антенну отключить, можно на нее залезть / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что астрономы поймали 8 таинственных посланий. Кто или что посылает нам послания — природа сигналов по-прежнему остается загадкой для ученых.

А в США активно готовятся к встрече с инопланетянами:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама