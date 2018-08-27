Ракета попала в цель – танк уничтожен: эффектное видео испытаний ПТРК "Корсар"

Сегодня, 13:37

Современное украинское оружие показало класс, и все выстрелы завершились уничтожением цели

ПТРК &quot;Корсар&quot;. Фото: КБ &quot;Луч&quot;
ПТРК "Корсар". Фото: КБ "Луч"

Украинские военные в очередной раз протестировали современные противотанковый ракетный комплекс "Корсар" отечественной разработки. Соответствующие видео опубликовало конструкторское бюро "Луч".

На предприятии отметили, что огневые испытания ракетного комплекса "Корсар" прошли в интересах иностранного заказчика. Похоже, КБ "Луч" готовится продать партию украинского оружия за границу.

Ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, что украинские ПТРК "Корсар" на Донбассе можно использовать очень эффективно. По его словам, противотанковые ракетные комплексы имеют нужную дальность и силу поражения, чтобы могли использоваться пехотными подразделениями в более широком спектре.

В свою очередь руководитель Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак подтвердил эффективность отечественного вооружения и заявил, что на испытаниях украинские "Скиф" и "Корсар" оказались не хуже Javelin.

ПТРК "Корсар" позволяет вести огонь на дистанции 2,5 км (аналогичная дальность у американского FGM-148 Javelin), а наведение ракеты осуществляется с помощью лазерного луча. При этом указание проходит на низком энергетическом уровне излучения в целях скрытности канала управления. Одной из главных особенностей этого комплекса являются габариты, которые позволяют его переносить и вести огонь с плеча без применения дополнительных устройств.

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Источник:

"Сегодня"

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