Много пьют, курят, каждый пятый пробовал наркотики: зависимости украинских подростков

/ Фото: Pexels

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86% украинских подростков пробовали алкоголь, а больше половины курили хотя бы раз в жизни. К слову, подросткам легко удается покупать себе сигареты и выпивку, несмотря на законодательные ограничения. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые проводились в рамках международного проекта "Европейский опрос учеников относительно употребления алкоголя и других наркотических веществ" (ESPAD).

Украина участвует в этом международном проекте еще с 1995 года. Сейчас проект охватывает более 45 европейских стран, где и проводятся опросы школьников. В 2019 г. в Украине было опрошено 8509 респондентов возрастом от 14 до 17 лет в 260 учебных заведениях.

Сайт "Сегодня" рассказывает от каких зависимостей страдают украинские подростки и насколько это серьезно.

50% подростков пробовали курить

Курение стабильно остается одной из самых популярных зависимостей как среди взрослых, так и среди подростков. Согласно результатам опроса, половина подростков никогда не курила сигареты, а вот другая половина пробовала табак хотя бы раз в жизни. К слову, курение более распространено среди парней ­— 56,2%, по сравнению с 45,1% девушек. Чаще всего курят респонденты старшей возрастной группы (2000—2001 годов рождения) — 61,8% парней и 54,7% девушек. Причем, похожие цифры были и в опросе, который проводился в 2015 г., поэтому об активной динамике изменений говорить не приходится.

В целом же, по данным исследования, опыт курения имеют 54,7% юношей и 46,4% девушек.

Каждый восьмой подросток (12,1%) впервые пробовал курить в 14 лет. А целых 10,2% респондентов впервые попробовали сигареты в возрасте 9 лет и младше. 8,6% респондентов попробовали курить в 15 лет, а 7,3% — в 13 лет.

Привычка ежедневного курения есть у 19,6% подростков, то есть почти у каждого пятого респондента. В отчете сказано, что, привычка курить ежедневно начинает формироваться с 14 лет и усиливается с возрастом. Причем парни являются более склонными к формированию привычки курить каждый день, чем девушки.

По словам Ольги Балакиревой, главы правления Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, в исследовании спрашивали не только об обычных, но и об электронных сигаретах, и результаты свидетельствуют о достаточно быстром распространении их среди подростков. А 50,5% опрошенных ответили, что хоть раз в жизни пробовали электронные сигареты.

"Несмотря на то, что этот продукт не так давно пришел в Украину, даже для девушек этот показатель достаточно высок, хотя ребята являются лидерами по этому показателю. За последние 30 дней (до момента опроса — ред.) каждый четвертый парень курил, и 15% курили электронные сигареты. Среди девушек этот показатель немного меньше. А ежедневные курильщики составляют практически 19%. Мы должны на это обращать внимание", — сказала Балакирева.

Кальян все еще остается не сликшом распространенным среди молодежи: только 32,2% ответили, что хоть раз пробовали его курить. Но с увеличением возраста респондентов увеличивается и уровень распространенности употребления кальянов: так, 22,2% респондентов 2004 г.р. имеют опыт употребления кальяна, тогда как среди респондентов 2000/2001 г.р. цифра составляет уже 43,6%. К тому же, кальян оказался более распространен среди девушек, чем среди парней: 33,8% и 30,5% соответственно.

/ Фото: Pixabay

13,4% подростков впервые попробовали алкоголь в 10 лет

Ситуация с алкоголем обстоит куда хуже, чем с сигаретами. Исследование говорит, что опыт употребления алкоголя был у 86% подростков — 88,4% девушек и у 82,7% парней. И почти половина употребляла алкоголь более 10 раз за всю жизнь, а за последний год выпивали 75% подростков. В то же время, за последние 30 дней каждый пятый подросток (22,5%) употреблял алкоголь больше трех дней.

13,4% опрошенных впервые попробовали алкоголь в 10 лет и раньше. Девушки несколько раньше парней впервые пробуют алкоголь: в младшей возрастной группе (2004 г.р.) количество ребят, которые по крайней мере один раз употребляли алкоголь, составляет 79,1%, а девушек — 86,6%. Но уже с возрастом эта разница нивелируется.

"Один из факторов употребления психоактивных веществ, — это их доступность для подростков. Показатели в Украине очень высокие, в частности, что касается доступности алкогольных напитков. Даже крепкие алкогольные напитки, стоимость которых увеличивается несколько раз в год, и которые должны контролироваться при продаже, также достаточно доступны. Почти треть (28,6%) говорит о том, что им легко или очень легко достать такие напитки. Несмотря на мощные кампании против курения, и достаточно мощные их результаты, уровень доступности сигарет для подростков остается достаточно высоким: практически каждый второй (43,8%) не имеет с этим никаких проблем", —сказала Балакирева.

64,3% опрошенных заявили, что им легко или очень легко достать вино, пиво или шампанское. 60,7% опрошенных подростков высказались таким образом относительно слабоалкогольных напитков.

Среди причины, по которым подростки употребляли алкоголь, 36% юношей и 42% девушек назвали "улучшение настроения". 23% юношей и 30% девушек с помощью алкоголя пытаются справиться с внутренними проблемами. 17% опрошенных ответили, что употребляют алкоголь для "получения кайфа", а 12,5% — для одобрения другими. А самыми популярными среди подростков остаются слабоалкогольные напитки и вино. 31% респондентов во время последнего употребления алкоголя пили именно вино, 25,5% — шампанское, 26,6% слабоалкогольные напитки, а 11,3% — крепкие спиртные напитки.

Почти половина подростков хотя бы раз в жизни испытывали состояние алкогольного опьянения, треть — в течение последнего года, а 13% респондентов — за последний месяц.

Каждый пятый подросток пробовал наркотики

По результатам исследования обнаружилось, что среди всех опрошенных учеников/студентов в возрасте 14-17 лет у 18% был опыт употребления каких-либо наркотических веществ. Среди парней этот показатель составил 17,9%, а среди девушек ­— 18,1%. Для сравнения, в 2015 году, когда проводилась шестая волна исследования ЮНИСЕФ, этот процент составлял 11,9 у девушек, и 17,8% — у парней, в 2011 году ­— 8,4% у девушек и 21,2% — у парней.

8,7% употребляли марихуану в течение жизни (среди юношей ­— 10,7%, среди девушек ­— 6,8%); 5,3% — в течение последних 12 месяцев; 2,5% — за последние 30 дней.

"Анализ употребления марихуаны среди подростков в возрасте 15-16 лет в динамике демонстрирует сдержанно-положительную тенденцию: после периода роста с 1995 по 2003 годы уровень потребления марихуаны уменьшался в 2007 и 2011 годах. По результатам 2015 года произошло небольшое увеличение. Данные 2019 года зафиксировали стабильность уровня распространения среди девушек и уменьшение среди юношей", — говорится в исследовании.

А 13% подростков попробовали марихуану в возрасте до 13 лет.

Также в исследовании рассматривались поведенческие практики подростков, употреблявших наркотики. Так, 14% респондентов употребляли два и более наркотических вещества, играли в азартные игры в течение 12 последних месяцев как минимум 2-3 раза в неделю.

Среди тех, кто употребляет более двух веществ, также вдвое больше жертв буллинга, чем среди тех, кто не практикует полинаркоманию — 21,2% и 9,5% соответственно.

Половина подростков ежедневно проводит в соцсетях больше 4 часов

Значительно растет зависимость от социальных сетей. 44,7% подростков в рабочие (учебные) дни проводят в социальных сетях 4 часа и больше (34,1% среди парней и 54,6% среди девушек). А каждый десятый подросток признается, что проводит 6 часов и больше за играми на различных гаджетах (14,2% среди парней и 4,9% среди девушек)

Больше половины (55,4%) опрошенных признают, что проводят много времени в соцсетях (46,8% среди юношей и 63,3% среди девушек).

Практически каждый четвертый (23,9%) сообщил о том, что у него портится настроение, когда нельзя выйти в соцсети (19,6% среди юношей и 27,9% среди девушек), а еще 43,6% отметили – их родители говорят, что они проводят много времени в социальных сетях (35,7% среди юношей и 50,9% среди девушек).

Авторы исследования пытались также выяснить, насколько родители контролируют своих детей. Оказалось, что взрослые преимущественно знают, где и с кем проводят время их дети — так ответили почти 80% респондентов. А 89% родителей знают о том, где проводят свободное время их дети по выходным дням.

В исследовании отмечают, что в стране нужно уменьшать уровень доступности алкоголя, сигарет и наркотических веществ, а также развивать социологические проекты для профилактики различных зависимостей.

Напомним, ранее мы подготовили большой материал о проблеме легализации медицинского каннабиса в Украине.

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