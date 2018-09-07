Разоблачены аферисты, продававшие фальшивые билеты на концерт Imagine Dragons в Киеве

Среди обманутых оказались не только украинцы, но и фанаты из Молдовы, Польши, Беларуси и других стран

Киберполиция разоблачила мошенников, которые продавали фальшивые билеты желающим пойти на концерт известной рок-группы Imagine Dragons.

Отмечается, что обманутыми оказались полторы тысячи человек. В ближайшие дни ловкачам должны вручить подозрение и определить меру пресечения.

По данным правоохранителей, установили и организатора, и других причастных к созданию поддельных сайтов по продаже билетов. Средняя стоимость фальшивых билетов составляла 2000 гривен.

Отметим, что среди обманутых не только украинцы, но и фанаты "Драконов" из Молдовы, Польши, Беларуси и других стран.

Отметим, что накануне концерта американской группы организаторы предупреждали о массовой манипуляции с билетами. Ажиотаж спровоцировал мошенников на массовое производство поддельных билетов. "Черную" деятельность давно остановили, но сколько сотен или тысяч людей приобрели фальшивые билеты на концерт Imagine Dragons в Киеве – было неизвестно.

Как мы писали на днях, 30-летняя харьковчанка "заработала" 200 000 грн на несуществующих кроватях. Иенщина по низким ценам предлагала изготовить и продать деревянную мебель, в частности, детские кровати и таким образом обманула 49 человек.