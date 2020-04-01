Реально ли заразиться гриппом и коронавирусом одновременно – ответ эпидемиолога

Врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины и экс-заместитель главного санитарного врача Украины Людмила Мухарская рассказала "Сегодня", реально ли заразиться гриппом и коронавирусом одновременно.

По ее словам, бывает микс-инфекция.

"Был случай у нас в стране, когда заболела медработник. Ей провели исследования на грипп – оно показало позитивной результат. Женщину лечили именно от гриппа, к ней приходили коллеги. Конечно, не было никаких противоэпидемических мероприятий, изолирования. В результате – коллеги тоже заболели, у них подтвердилась коронавирусная инфекция. Только тогда уже сделали исследование и первой заболевшей женщине. Оказалось, у нее были и грипп, и коронавирус", – рассказала специалист.

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Эпидемиолог добавила, что сначала, действительно, человеку с симптомами вирусной инфекции, проводили исследование на грипп.

"Если он был отрицательным, то делали на коронавирус. Материалы отсылали в лабораторию в Киев для подтверждения, и на это уходило 3-4 дня. А эти дни, пока человек ждал результата исследования, он мог гулять, с кем-то контактировать... И естественно разносил инфекцию", – заметила она.

По ее мнению, поэтому надо тестировать не одно за другим, а хотя бы одновременно, чтобы не терять время.

Напомним, что ранее мы писали о том, чем отличаются симптомы гриппа и коронавируса.

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