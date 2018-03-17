Реформа медицины: Минздрав отменяет медкарты учеников и дошкольников

Сегодня, 22:54

Чем руководствовались чиновники и как это скажется на здоровье детей?


Минздрав отменяет медицинские карты школьников и воспитанников детсадов. Они хранятся у медсестер учебных заведений – там история болезни каждого ребенка. Чем руководствовались чиновники и как это скажется на здоровье детей?

Это медицинская карта ребенка – такие врачи оформляют при поступлении в школу или детский сад, расписывают все чем болел ребенок. Но на днях Минздрав решил – больше эти карты при поступлении в школу или сад не нужны и требовать их от родителей не имеют права.

У Елены Лепехи таких – около тысячи. Она – школьная медсестра. В каждой карточке – описание болезней c самого рождения, особенности развития. На переменах, как правило, в ее кабинете всегда есть кто-то из учеников. Чтобы знать, что делать с ребенком – смотрит историю его болезней. Если хронических и опасных нет – помощь оказывает на месте...

Елена Лепеха против отмены медицинских карточек. Не зная о диагнозах ребенка – не сможет быстро ему помочь.

А вот у педиатров в поликлиниках с отменой медкарты теперь меньше работы. Ведь на заполнение каждой уходило около получаса.

В Министерстве образования ждут уточнений от Минздрава – какие документы теперь нужно приносить в учебные заведения.

На детском здоровье отмена медкарточек не скажется, уверены в Минздраве. Просто убрали лишнюю работу для врачей. А в школу родители будут приносить другие справки, обязательные до сих пор.

Школам и садикам Минздрав в ближайшие дни даст разъяснение, какие документы теперь спрашивать у родителей. А их самих призывают предупреждать педагогов и приносить справки о тяжелых заболеваниях ребенка, не дожидаясь напоминаний.

Напомним, в Украине отменили талоны на прием к врачу.

Ранее заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык сообщил, что в рамках программы "Доступные лекарства" планируется в пяти регионах Украины ввести в действие услугу "электронный рецепт".

Ранее сайт "Сегодня" писал, в Украине меняются правила обращения к врачу: что теперь нужно делать.
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