Ремонт по страховке: владельцы мобильных в Украине столкнулись с проблемами

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Страховые компании предлагают украинцам услугу – обезопасить свои гаджеты от краж и повреждений. Специалисты отмечают:застраховать можно любую технику – от телефонов и ноутбуков до наушников. Впрочем, получить компенсацию не так просто, как хотелось бы.

Житель Киева Николай Силин застраховал телефон, но ремонта или выплат по страховому случаю не получил. Киевлянин четыре месяца обивает пороги всевозможных учреждений в надежде вернуть кровные. Мужчина даже написал заявление в полицию, но ему отказали и там.

Съемочной группе "Сегодня" Николай показывает документы на телефон, который купил и застраховал еще весной:

"Подъехали в компанию и они приняли его на ремонт. Я предполагал, что ремонт займет около месяца. Речь шла о замене стекла. В случае, если его не заменяют, они возвращают деньги. Через месяц я позвонил, мне сказали, что деталь не пришла и было принято компанией решение в возврате средств", – говорит Николай Силин.

Речь шла о четырех тысячах гривен. Но с получением этих денег вдруг возникла проблема.

"Я звонил неделю, две, месяц, и когда позвонил через два месяца, мне сказали, что сервисный центр обанкротился и в тоге денег я не могу получить у этой компании", – рассказывает Николай.

Новости "Сегодня" обратились за помощью к исполнительному директору Союза потребителей Украины Максиму Несмиянову. Он пересмотрел документы, проверил через сайт Министерства юстиции, работает ли фирма, которая брала на себя обязательства. И выяснил: сейчас этот субъект действительно ликвидирован. Говорит: схема не нова.

"Они знали, что они делали, что они на стадии ликвидации. Просто взяли его имущество себе в оборот", – объясняет исполнительный директор Союза защиты прав потребителей Максим Несмеянов.

Следует знать: в таком случае не все потеряно.

"Когда банкротится субъект, при этом торговая марка никуда не девается, они дальше работают. Государство не устанавливает взаимосвязь субъекта хозяйственной деятельности и торговой марки", – говорит Максим Несмеянов.

Следовательно, ответственность перед потребителем, если физическое лицо-предприниматель не работает, несет торговая марка. Это в теории. На практике же собственник телефона Николай Силин на протяжении четырех месяцев обращался в магазин и полицию. Все бесполезно.

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Теперь последняя надежда – на телевизионную камеру "Сегодня". Вместе с Максимом Несмияновым мы отправились в магазин, где находится сервисный центр, в котором Николай оформлял страховку. Здесь уже работает другое физическое лицо-предприниматель. Но нас выслушивают.

"Он купил у вас страховку и сдал по ней телефон". "Когда Вы сдали?" "А там написано – 4 апреля". "Сейчас я перезвоню, узнаю, что там как", – обещают в магазине.

Нам пообещали решить вопрос за 15 минут. И действительно – вскоре позвали, чтобы вернуть деньги.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в украинских магазинах продают контрабандную технику.

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