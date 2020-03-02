Резня под Киевом: задержан подросток, жертвы в реанимации

Жуткая резня произошла в Киево-Святошинском районе – здесь 14-летний подросток с топором и ножом набросился на свою тетку, 4-летнего брата и маму.

Как сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе киевской облполиции, у подростка после очередной ссоры возник умысел убить их их.

"По предварительной информации, ему надоели нравоучения тетки, он схватил нож и нанес ей удар в грудь, – рассказали нам в полиции. – Женщина оборонялась и отобрала у него нож, после чего мальчик побежал на кухню, взял там еще один нож и топор. Женщина начала звонить матери этого мальчика, но тот успел нанести ей еще несколько ударов, чтобы выбить топором телефон из ее рук. После этого переключился на своего 4-летнего двоюродного брата и нанес ему множество ножевых ударов. В этот момент домой вернулась мама дебошира, тот набросился и на нее с ножом, после чего сбежал в неизвестном направлении".

По данным копов, им удалось оперативно найти и задержать подростка.

"Раньше в поле зрения полиции он не попадал, на учете в соответствующих службах не состоял. Когда его опрашивали, то сказал, что хотел убить родственников", – сказали нам полицейские.

Открыто уголовное производство по статье "Покушение на убийство". Тетка дебошира и его 4-летний брат находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее в Бориспольском районе школьник из-за скуки вызывал полицию на придуманное им преступление.

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