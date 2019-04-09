Резонансное ДТП в Сумах: что мешает объективному расследованию

Горожане опасаются, что жена прокурора Сергея Вакулы сможет избежать наказания

Резонансное ДТП в Сумах: что мешает объективному расследованию 2019-04-09T21:39:13+03:00 Украина Горожане опасаются, что жена прокурора Сергея Вакулы сможет избежать наказания

Жители Сум пикетируют прокуратуру, потому что не верят в справедливое расследование резонансного ДТП. Под колесами внедорожника 30 марта погибла 24-летняя мама. Очевидцы говорят, что за рулем была супруга сотрудника прокуратуры. Родители погибшей боятся, что родственные связи помешают справедливому наказанию.

"Сегодня" разбирались – кто и когда будет расследовать трагедию.

Сумчане пикетируют областную прокуратуру с требованием независимого расследования дел т.наз. "мажоров".

"У нас получается, что право для каждого действует по-разному. Те, кто имеют связи, избегают реальных наказаний", – возмущенно говорит пикетчик Николай Сурженко.

Пикетчики говорят, что последней каплей стало ДТП, произошедшее 30 марта. На трассе Сумы -Полтава женщина водитель сбила 24-летнюю Марину Чешко. Молодая мама шла по обочине около восьми вечера. Было уже темно.

"Мы увидели мигалки, огороженние места, кто-то лежит в темноте. Когда мы шли к месту происшествия, ми увидели очки Маришки, телефон, ее сумочку, мы уже поняли, что это наш ребенок. Я обнял ее, но она уже была холодненькая. Лежала мертвая. За эти 10 дней бездействие, никаких комментариев, никаких звонков нам не поступает. Ми не знаем, где виновная в этом ДТП", – говорит отец погибшей Роман Косяк.

Родные погибшей уверены – следствие тормозят специально. Ведь водитель – жена прокурора и дочь депутата, говорит отец жертвы.

"На сегодняшний день не вручено подозрение лицу, совершившему преступление. Оно допрошено, ему не присвоен статус подозреваемого на стадии досудебного следствия. Почему экспертизы были заказаны только спустя восемь дней после совершения преступления. Почему не осмотрена машина, почему эти материалы отсутствуют?" – задает вопросы адвокат семьи погибшей Андрей Петухов.

Комментарии водитель прессе не дает. "Сегодня" пытались выяснить хоть какие-то детали у ее мужа-прокурора, однако и он отказал. Адвоката у женщины тоже еще нет, ведь ей не выдвинули подозрения. Впрочем, в прокуратуре говорят, что на то есть законные основания.

"Следователи и процессуальный руководитель считают, что в настоящее время недостаточно оснований для ее задержания. Она не пребывала в состоянии алкогольного опьянения. ДТП совершено не на пешеходном переходе. А на трассе, в темное время суток. Свидетелей нет. Каких-либо оснований для ее задержания пока нет", – заявила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Дело о смертельном наезде уже передали из Сумской областной прокуратуры в Генеральную в столицу. Оттуда материалы пришлют в другую область, чтобы расследование происходило объективно и независимо.

Ранее сообщалось со ссылкой на местные СМИ, что, по словам родителей погибшей, их дочь сбила жена прокурора Сергея Вакулы , дочь депутата Ахтырского райсовета, бывшего главы Ахтырской РГА и бизнесмена Виктора Сугака.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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