"Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце": спасти маленькую жизнь

Ежегодно украинские врачи диагностируют порок сердца тысячам младенцев. По словам медиков, насчитывается около 200 разновидностей этого недуга, и каждый из них протекает по-своему. Если порок действительно критический, он проявляется рано, буквально с первых дней или даже часов жизни. Чем раньше болезнь выявлена, тем больше у пациента шансов на счастливую и здоровую жизнь в будущем.

В 2017 году Фонд Рината Ахметова открыл отдельное направление для помощи деткам с пороком сердца. По проекту "Ринат Ахметов – Детям. Здоровое сердце" им проводят коррекционные операции по установке особого импланта – окклюдера. Кроме того, Фонд продолжает социальную кампанию информирования жителей Украины об этом методе. Причем главное его преимущество в том, что не нужно делать полостную операцию. Процесс установки импланта занимает менее часа, а маленького пациента уже через несколько дней выписывают из больницы.

Героиней нового видеоролика Фонда стала Юля Прокофьева из Бахмута. С первых дней маме Елене пришлось бороться за жизнь и здоровье ребенка. И не забывать о своем, ведь у женщины сахарный диабет.

"Я ее родила недоношенной, восьмимесячной. Весила дочка всего 1,6 килограмма – совсем крошка. И сразу же врачи обнаружили несколько пороков сердца. Первую операцию пришлось провести спустя пять дней после рождения, а через несколько лет понадобилась еще одна, куда более сложная. От этого зависела жизнь ребенка. Медлить было нельзя – малышка стала терять в весе, активные игры вызывали приступы удушья", – рассказала Елена Прокофьева.

Чтобы накопить на имплант, женщине понадобились бы годы. К счастью, на помощь пришел Фонд Рината Ахметова.

"Огромная благодарность Ринату Леонидовичу за помощь, за спасение жизни моей дочки. Он подарил нам окклюдер, нам сделали удачно операцию", – говорит Елена.

По словам женщины, ее главная мечта сбылась – сердце доченьки теперь здорово.

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