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Климкин рассказал, что заставит Россию сесть за стол переговоров по Крыму

11 июня, 08:59

Министр уверен, что на Москву повлияют решения международных судов

Фото: Getty Images

Из-за вердиктов международных судов по искам Украины России все же придется сесть за стол переговоров и обсудить вопрос аннексии Крыма. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Крым. Реалии".

"Я уверен, в какой-то момент Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров... Будет решение международного суда по двум фундаментальным конвенциям, в том числе, о запрете финансирования расовой дискриминации. Будет решение международного арбитража в соответствии с конвенцией о морском праве. И последствия этих решений она будет вынуждена обсуждать", – убежден глава МИД.

По мнению Климкина, в первую очередь Россию заставят обсуждать гуманитарные и экологические проблемы на полуострове.

"Но далее речь пойдет о статусе аннексированного полуострова и его деоккупации. За стол переговоров могут сесть вместе представители стран и международных организаций", - отметил министр.

На данный момент Климкин не готов спрогнозировать, когда именно начнутся переговоры по Крыму с Россией.

Напомним, 19 февраля Украина подала против России иск в Международный арбитраж по морскому праву, который доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Украинский Меморандум показал, что с 2014 года Россия незаконно отстранила Украину от реализации своих прав прибрежного государства; использовала и продолжает использовать суверенные ресурсы Украины для своих собственных целей; узурпировала право Украины регулировать собственные приморские районы.


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Тег Россия, переговоры, Крым, Климкин, аннексия

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