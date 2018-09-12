Россия направила на Донбасс "Ураганы": российский журналист "сдал с потрохами" Путина (видео)

Российский военный журналист Александр Сладков подтвердил присутствие России на Донбассе и ее участие в войне, использовании смертоносного вооружения против Украины. Об этом написал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Берегись! Это — "Ураган"! Тяжелая техника России на пути к Донбассу". Такой заголовок имеет статья на сайте "Русская весна" и видео размещено в сети Youtube. В публикации российский военный журналист Александр Сладков, который также является одним из рупоров Кремля в "Л/ДНР" и по совместительству членом совета при Минобороны РФ", – написал он.

Стоит отметить, что в своем ролике журналист полностью "сдал с потрохами" президента РФ Владимира Путина, который ранее заявлял, что "нас там нет", и российская армия не участвует в войне с Украиной. Сладков четко указал, какая техника, чья она и куда направляется.

Также "Штирлиц" сообщил, что своем интервью российский журналист рассказывает о периодической смене (ротация подразделений) танков, БМП, БТР и артиллерии.

"Несмотря на тысячи многочисленных фактов участия Вооруженных сил РФ и доказательства причастности России к войне, официально Россия не признает факта своего вторжения в Украину и до сих пор, постоянно навязывая термин "гражданская война", хотя это далеко не так, о чем уже не раз заявляла мировое сообщество. В очередной раз своими действиями недожурналист доказал присутствие российской техники и вооружения на Донбассе, их ротационную основу, а главное это то, что у России нет никакого желания о приостановлении этого конфликта", – написал Штефан.

Отметим, летом Россия уже "засветила" доказательства поставок оружия на Донбасс. Российские пропагандисты приехали на восток Украины и решили отснять сюжет с передовой, взяв комментарий у одного из боевиков. Однако на заднем плане было замечено нечто интересное.

Как сообщалось, группа "Информационное сопротивление" представила доказательства присутствия войск РФ на Донбассе. Так, экспертам "ИС" удалось обнаружить использование на оккупированных территориях востока Украины новейших станций шифрованной связи, которыми могут управлять только специально подготовленные российские военные.