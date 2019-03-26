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Россия нарушила законы войны: ГПУ задокументировала обстрел мирных жителей

Сегодня, 12:41

Полученные доказательства преступлений РФ на Донбассе будут переданы в Международный уголовный суд

Фото: Минобороны Украины
Россия нарушила законы войны: ГПУ задокументировала обстрел мирных жителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a01/5f0/5c9a015f069d3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a01/5f0/5c9a015f069d3.jpg Украина Полученные доказательства преступлений РФ на Донбассе будут переданы в Международный уголовный суд

Оккупанты не только обстреливают школы, но и не стесняются бить по жилым кварталам населенных пунктов. Один из таких случаев был зафиксирован и задокументирован 19 марта, когда боевики ударили из минометов по Марьинке. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Обстрел случился 19 марта около 18:00 со стороны оккупированной территории – боевики применяли тяжелую артиллерию и минометы. Позже на место прибыла группа сотрудников СБУ и ГПУ, которая фиксирует преступления России.

"Прокурорами с полным соблюдением требований процессуального законодательства Украины задокументированы факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны. В частности, в ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате артиллерийского обстрела повреждены два жилых дома по ул. Москалевского в г. Марьинка. В настоящее время установлено, что обстрел велся снарядами калибра 82 мм из поселка Трудовое Петровского района", – говорится в сообщении.

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В Генеральной прокуратуре отмечают, что полученные доказательства нарушений Россией норм международного права будет передано в Международный уголовный суд.

Отметим, что российское руководство всячески отрицает причастность своей страны к войне с Украиной, однако украинские силовики регулярно опровергают заявления Москвы. Так, например, ГПУ нашла очередные доказательства военного присутствия РФ на Донбассе, обнаружив тайник с российским оружием, который был обустроен диверсионно-разведывательными группами противника.

Напомним, в октябре 2018 года в ОБСЕ все же озвучивали доказательства присутствия войск России на Донбассе. Наблюдателям миссии даже сами кадровые российские военные признавались, что приезжали на Донбасс по ротации.

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Тег Россия, война, Донбасс, ГПУ, обстрел, марьинка

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