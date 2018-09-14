Россия ни при каких обстоятельствах не видит Украину в НАТО – Кучма

Внеблоковый статус ничего не даст Украине, если кто-то захочет оттяпать кусок нашей территории. А россияне другого, чем внеблоковый статус Украины, просто не видят. Об этом на полях 15-й Ялтинской европейской стратегии, отвечая на вопросы сайта "Сегодня", сказал второй президент Украины, представитель Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кучма.

"Я за то, чтобы Украина, к примеру, стала членом Европейского Союза. Я за то, чтобы НАТО, я когда-то много документов подписывал по этому поводу… Но, но, но… Нужно понимать, хотят ли нас там видеть? Если мы с помощью дипломатических усилий хотим решить проблему мира в Украине, я имею в виду, прежде всего Донбасс, мы этим только обострим ситуацию с Россией. Россия ни при каких обстоятельствах не видит Украину в НАТО. Я не слышал из уст ни одного европейского политика, что они нас приглашают в НАТО", – сказал сайту "Сегодня" Леонид Кучма.

По свежему опросу Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", 35% опрошенных поддерживают внеблоковый статус Украины.

"Россияне другого, чем внеблоковый статус Украины, просто не видят. Мы же имели практически гарантии по Будапештскому формату, что нас "монстры" мировой политики, члены ядерного клуба, в том числе даже Китай, поддерживают нашу территориальную целостность. Так что нам даст внеблоковый статус, если кто-то захочет оттяпать кусок нашей территории? Ничего. Конечно, я когда-то россиянам говорил, когда у нас были разногласия насчет нашего серьезного сотрудничества с НАТО, а у них там ОДКБ: "Почему никто не хочет к вам проситься в ОДКБ, а все просятся в НАТО?". ОДКБ – это путь в никуда, там нет никакой защиты, там одна только Россия", – считает второй президент Украины.

На вопрос о том, поддерживает ли он инициативу Петра Порошенко закрепить в Конституции курс Украины на вступление в ЕС и НАТО, Леонид Кучма ответил, что ни сегодняшний президент, ни тот, что придет завтра, только своей личностью не повернет украинскую политику в ту или другую сторону, если за ним не будет политической силы, в том числе и в парламенте.

"Я не знаю, насколько это будет полезно в первую очередь с точки зрения парламента, но много проблем мы себе по этому поводу заработаем. Я имею в виду прежде всего НАТО", – подытожил Кучма.

Напомним, Ялтинская европейская стратегия (Yalta European Strategy, сокращенно форум YES) – ежегодная конференция, которую организовывает Фонд Виктора Пинчука. На конференции собираются влиятельнейшие политики и предприниматели Украины и мира, она проходит ежегодно, начиная с 2004 года. Целью конференции является развитие Украины, ее европейское будущее, а также налаживание международных связей.