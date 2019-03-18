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Россия помогает боевикам: на Донбасс пригнали эшелоны снарядов и горючего

Сегодня, 06:30

В Ровеньки пришли десятки цистерн ГСМ, в Иловайск – 21 вагон артбоеприпасов

Фото: AFP
Россия помогает боевикам: на Донбасс пригнали эшелоны снарядов и горючего //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/edb/d28/5c4edbd288b6a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/edb/d28/5c4edbd288b6a.jpg Украина В Ровеньки пришли десятки цистерн ГСМ, в Иловайск – 21 вагон артбоеприпасов

Для обеспечения деятельности частей и подразделений 1-го и 2-го "армейских корпусов Л/ДНР" оккупантов, в последнее время с территории России было доставлено около 1500 тонн ГСМ (ж/д ст. Вознесеновка и Ровеньки), на ж/д ст. Иловайск прибыл 21 вагон с артиллерийскими боеприпасами.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.  

По данным военного эксперта, командование 2-го АК "ЛНР" продолжает скрытно и "россыпью" перебрасывать в зону ответственности 7-й омсбр и 6-го омсп усиление. В районе Белого (Лутугинский район Луганской области) фиксировалось перемещение 4-орудийной артиллерийской батареи 122-мм буксируемых пушек-гаубиц типа Д-30/30А, также идет переброска боеприпасов и др. предметов МТС в сторону Алчевска.

Сразу на двух участках оккупанты оборудуют позиции для дополнительных огневых средств — в районе южнее Первомайска (в 10 км восточнее от контролируемой ВСУ Попасной) отмечается оборудование позиций для миномётов и станковых гранатомётов, в районе Саханки на Мариупольском направлении отмечается оборудование окопов и укрытий во второй линии.

Кроме того, через Торез и Шахтерск оккупанты продолжают перебрасывать усиление и предметы снабжения (боеприпасы, снаряжение) – как на полигон в район Мануйловки, так и в сторону Донецка и Макеевки. Через Шахтерск в сторону Донецка переброшено до 20-и единиц ББМ (МТ-ЛБ, БТР-70\80), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее сообщалось, что боевикам подвезли боеприпасы, а мирных жителей пугают "наступлением" ВСУ .

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Тег Мариуполь, артиллерия, Алчевск, Тымчук, попасная, Саханка, Светлодарская дуга

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