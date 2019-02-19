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Россия пытается отнять скифское золото у Украины: суд Амстердама снова займется спором

Сегодня, 15:57

В Нидерландах решают, кому вернуть уникальную коллекцию – Украине или крымским оккупантам

Фото: Wikipedia
Россия пытается отнять скифское золото у Украины: суд Амстердама снова займется спором //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c0a/3dd/5c6c0a3dd6279.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c0a/3dd/5c6c0a3dd6279.jpg Украина В Нидерландах решают, кому вернуть уникальную коллекцию - Украине или крымским оккупантам

Апелляционный суд Амстердама 11 марта проведет слушания по делу о скифском золоте. Об этом сообщил официальный представитель инстанции Роб ван Леуэн.

"Можем подтвердить, что слушания по делу, касающемуся крымской коллекции, запланированы на 11 марта. В ходе заседания стороны представят свои позиции", – заявил Роб ван Леуэн.

Слушания, как отметил представитель суда, будут открытыми для общественности. "Дата оглашения вердикта будет объявлена после слушаний", — добавил ван Леуэн.

Скифское золото — коллекция экспонатов из более чем двух тысяч предметов со страховой оценочной стоимостью около 2 млн долларов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Сокровища скифов и сарматов еще в феврале 2014 года из музеев Киева и Крыма были отправлены на выставку в музей Алларда Пирсена в Амстердаме. После аннексии Крыма РФ заявила права на экспозицию. Но Минкульт потребовал вернуть "Скифское золото" в Украину. 

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме, — Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический". Экспонаты Киевского музея, которые также были представлены на выставке, были возвращены Украине.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что скифское золото должно быть возвращено украинской стороне. Такое решение суд принял, основываясь на конвенции ЮНЕСКО. Она гласит, что произведения искусства должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции. Однако оккупанты подали апелляцию на данное решение в апелляционный суд Амстердама. Еще одно решение в пользу Украины суд вынес в 2018 году, однако и оно было обжаловано.

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Тег суд, Крым, золото, амстердам, аннексия Крыма, скифское золото

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Источник:

ТАСС

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