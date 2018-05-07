Россиянин, напавший на "киборга" в Киеве, сбежал в Польшу

Одному из напавших на "киборга" Вербича в Киеве – гражданину РФ – заочно объявлено о подозрении

Киевская прокуратура заочно сообщила о подозрении 23-летнему россиянину, который 2 мая в группе с другими злоумышленниками напал в Киеве на участника АТО – защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича.

Об этом сообщает в Facebook столичная прокуратура.

"Установлено, что злоумышленник пересек границу в сторону Польши. В связи с этим фигуранту заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений") и ч. 2 ст. 187 УК Украины ("Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц")", – говорят в ведомстве.

Прокуратура отмечает, что подготовила ходатайство о разрешении на задержание злоумышленника с целью его повода в суд и взятия под арест.