Россиянин, напавший на "киборга" в Киеве, сбежал в Польшу

Вчера, 20:24

Одному из напавших на "киборга" Вербича в Киеве – гражданину РФ – заочно объявлено о подозрении


Киевская прокуратура заочно сообщила о подозрении 23-летнему россиянину, который 2 мая в группе с другими злоумышленниками напал в Киеве на участника АТО – защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича.

Об этом сообщает в Facebook столичная прокуратура.

"Установлено, что злоумышленник пересек границу в сторону Польши. В связи с этим фигуранту заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений") и ч. 2 ст. 187 УК Украины ("Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц")", – говорят в ведомстве.

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Прокуратура отмечает, что подготовила ходатайство о разрешении на задержание злоумышленника с целью его повода в суд и взятия под арест.

Как сообщалось, ранее прокуратура сообщила о подозрении 25-летней девушке, которую обвиняют в нападении на Вербича.

Ранее стало известно, что в Харькове сотрудники СБУ задержали людей, которые 2 мая в Киеве совершили нападение на участника АТО Дмитрия Вербича

Это не первое нападение на атошников в Киеве и столичном регионе. Так, 21 октября 2017-го в Броварах у центрального входа в трикотажную фабрику был убит участник АТО, боец 11-го батальона "Киевская Русь", председатель ОО "Родной край" Руслан Яцюк.

А 8 сентября 2017-го в результате взрыва автомобиля в Киеве в районе Бессарабской площади погиб Тимур Махаури, чеченский доброволец, воевавший на Донбассе на стороне сил АТО.
Польша, нападение, прокуратура, россиянин, сбежал, киборг

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"Сегодня"

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