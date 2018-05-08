Российская агрессия раскрыла украинцам ложь о Второй мировой войне – Вятрович

Российская агрессия против Украины заставила украинцев быстро переосмыслить значение Второй мировой войны и как много лжи в их уши вложила советская пропаганда.

Об этом рассказал в интервью "Донбасс.Реалии" директор Института национальной памяти Владимир Вятрович по случаю празднования Дня памяти и примирения в Украине.

По его словам, введенная несколько лет назад новая памятная дата – 8 мая, День памяти и примирения достаточно активно приживается в Украине. Историк считает, что из-за войны России против Украины переосмысление Второй мировой очень ускорилось среди украинцев.

"Люди поняли после этой российской агрессии, сколько много лжи им говорили о Второй мировой войне. Поняли, что война – это страшная трагедия, а не веселое событие, которое стоит отмечать такими (мерами – ред.), как это делалось в советские времена, а потом уже в независимой Украине. Поэтому так легко пошла новая символика в виде мака, поэтому так легко отказались от георгиевских ленточек. Начали, в первую очередь, говорить о памяти и примирении. Начали говорить о людях, а не о каких-то народных массах. Начали чтить память, а не праздновать", – сказал Вятрович.

Cегодня, 8 мая, в Украине и по всей Европе отмечается День памяти и примирения. Символом этого дня в Украине стал красный мак – международный знак памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов. Стоит отметить, что 9 мая пока также остается государственным праздником – "День победы над нацизмом во Второй мировой войне". Как известно, во многих странах мира отмечают День победы над нацизмом, или День окончания Второй мировой войны в Европе. При этом праздник приходится именно на 8 мая, когда был ратифицирован "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил Нацистской Германии. 8 мая празднуется и в Германии – как "День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе".

Как заявлял сегодня президент Украины Петр Порошенко, в военном календаре Украины не должно быть ничего общего со страной-агрессором. Он считает, что советская идеология негативно влияла на боевой дух украинского войска.