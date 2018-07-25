Российские пропагандисты облажались с новым фейком про штурм СБУ бойцов Яроша: появилось видео

В Украине разоблачили очередной фейк российских пропагандистов, которые сняли постановочное видео, как якобы СБУ штурмует базу одного из батальонов Украинской добровольческой армии (УДА).

На фейковом видео можно увидеть, как некий отряд, переодетый в форму, напоминающую СБУшную, при поддержке бронетехники продвигаются к зданию, в котором, по легенде, скрываются "правосеки". Даже задержали какого-то персонажа, однако актерское мастерство подкачало.

В свою очередь лидер УДА, народный депутат Дмитрий Ярош опроверг какой-либо штурм базы своих соратников.

"Как всегда – помог враг: информационная служба УДА сбросила видео, где "Альфа" СБУ захватывает одну из баз батальонов УДА". Видимо, устами народа все же глаголет истина: "Если Бог желает кого-то наказать, он отбирает разум". Поэтому, спасибо врагам за очередной бесплатный пиар СБУ и УДА, но при этом официально заявляю: тыловые базы 5-го, 8-го Отдельных батальонов, Отдельного легкопехотного отряда "Волынь", медицинского батальона "Госпитальеры", Службы военной разведки, Учебного центра, Территориальных отрядов УДА работают в штатном режиме. Передовые оперативные базы – тоже. Врагам открываю "важную" военную тайну: все базы УДА с 2015 года уже "захвачены" СБУ: там всегда находятся представители военной контрразведки, а сама УДА целиком подчинена командованию ООС. Поэтому, никаким фейкам, враждебным СМИ, черноротым "типа-патриотам" ФСБшного окраса единственный антикремлевское фронт не разъединить", – написал он в Facebook.

Кроме того, военные эксперты с "Милитарного портала" пристыдили российских пропагандистов, объяснив, в чем именно они облажались со своим фейком. Они указали на цвет надписи "СБУ" на форме, рассказали о флаге на бронетехнике и высмеяли актерское мастерство захваченного "правосека" и бьющего его СБУшника.

Подробней можно увидеть на этих фото.





















Фото: facebook.com/milinua

Фото: facebook.com/milinua

Фото: facebook.com/milinua

Фото: facebook.com/milinua

Фото: facebook.com/milinua

Фото: facebook.com/milinua

Фото: facebook.com/milinua

Фото: facebook.com/milinua

Фото: facebook.com/milinua

Фото: facebook.com/milinua

Недавно стало известно о создании нового фейка пропагандистами Кремля на Донбассе. Съемочную группу отправили на передовую и устроили "спектакль" с боевиками в главной роли. Россияне решили снять видео, как они "уничтожают украинских разведчиков ВСУ".

В мае мы писали об еще одном фейке россиян на Донбассе. Тогда местных жителей оккупированных территорий пугали танковыми армадами ВСУ и тысячами "головорезов", готовых ворваться в Луганск.