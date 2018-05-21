Российские тюремщики перевели голодающего Сенцова в "безопасное место"

Сегодня, 16:19

По регламенту полагается изолирование такого заключенного, который объявил голодовку

Олег Сенцов. Фото из открытых источников
Олег Сенцов. Фото из открытых источников

Объявивший голодовку незаконно осужденный в РФ украинский кинорежиссер Олег Сенцов помещен в "безопасное место", где он содержится один, сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

"По регламенту полагается изолирование такого заключенного, который объявил голодовку. Его поместили в отдельную камеру в отдельном "безопасном месте", называется так куда помещают, там осужденный содержится один, без каких либо внешних контактов", – сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Динзе также добавил, что средний срок, во время которого человек может продолжать голодовку, составляет 2 месяца и может корректироваться в зависимости от, например, наличия хронических болезней. "Он будет голодать до конца... Он не будет идти ни на какие уступки", – подчеркнул адвокат.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ режиссера обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь".

16 мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ и аннексированном Крыму.

Украина, мировое сообщество неоднократно призывала РФ освободить незаконно осужденного Сенцова.

Также МИД Украины обратился к Москве из-за ухудшения здоровья Сенцова.
Россия, голодовка, сенцов

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Источник:

Интерфакс-Украина

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