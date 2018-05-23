Российские военные задержали в Азовском море два судна из Украины

У побережья Украины проходят стрельбы России и происходят задержания судов следующих из/на Мариуполь и Бердянск

Российские военные задержали в Азовском море два судна, следовавших из Мариуполя. Об этом в Facebook сообщил журналист Андрей Клименко,

"Сегодня, 22.05.18, примерно в 19:15 – 19:20 российские военные задержали на траверзе Бердянска еще 2 судна, направлявшихся с грузом из порта Мариуполь: SOUTHERN BREEZE, IMO 9437763, владелец из Хорватии, EREN C IMO 9344734, владелец из Турции", – написал журналист.

По словам журналиста у побережья Украины проходят стрельбы России и происходят задержания судов следующих из/на Мариуполь и Бердянск.

"Несмотря на всю информационную волну, нет даже какой-то ноты или заявления МИД, или главнокомандующего", – отметил Клименко.

Он также напомнил, что договор по Азовскому морю дает военным кораблям РФ свободу мореплавания.

Напомним, в Украине суд наложил арест на российское судно-земснаряд Pechora в рамках уголовного производства по факту незаконной добычи песка у берегов аннексированного Крыма.

Также сообщалось, что на западном берегу оккупированного Крыма российские пограничники задержали в Черном море судно из Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле.

Происшествие случилось около мыса Тарханкут. На борту находились пять членов экипажа – граждан Украины.