Российские военные задержали в Азовском море два судна из Украины

Сегодня, 13:09

У побережья Украины проходят стрельбы России и происходят задержания судов следующих из/на Мариуполь и Бердянск

Россияне задерживают суда. Фото: ГУГСЧС в Запорожской области
Россияне задерживают суда. Фото: ГУГСЧС в Запорожской области

Российские военные задержали в Азовском море два судна, следовавших из Мариуполя. Об этом в Facebook сообщил журналист Андрей Клименко,

"Сегодня, 22.05.18, примерно в 19:15 – 19:20 российские военные задержали на траверзе Бердянска еще 2 судна, направлявшихся с грузом из порта Мариуполь: SOUTHERN BREEZE, IMO 9437763, владелец из Хорватии, EREN C IMO 9344734, владелец из Турции", – написал журналист.

По словам журналиста у побережья Украины проходят стрельбы России и происходят задержания судов следующих из/на Мариуполь и Бердянск.

"Несмотря на всю информационную волну, нет даже какой-то ноты или заявления МИД, или главнокомандующего", – отметил Клименко.

1527069927.7238

Он также напомнил, что договор по Азовскому морю дает военным кораблям РФ свободу мореплавания.

Напомним, в Украине суд наложил арест на российское судно-земснаряд Pechora в рамках уголовного производства по факту незаконной добычи песка у берегов аннексированного Крыма.

Также сообщалось, что на западном берегу оккупированного Крыма российские пограничники задержали в Черном море судно из Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле.

Происшествие случилось около мыса Тарханкут. На борту находились пять членов экипажа – граждан Украины.
Россия, азовское море, судно, стрельбы

Вы сейчас просматриваете новость "Российские военные задержали в Азовском море два судна из Украины". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Спустя четыре года в Днепр начали ходить швейцарские круизные лайнеры

Сегодня, 11:45

Первое круизное судно с иностранными туристами прибыл в речной порт Днепра

Одесса

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

В Украине арестовали российское судно за добычу песка для Керченского моста

21 Мая, 20:45

За три года зафиксировано более 300 заходов судна в порты аннексированного Крыма
Загрузка...

Запорожье

Фото: ПроБердянск

На курорте Азовского моря вода превратилась в зеленую жижу

21 Мая, 15:06

Причиной позеленевшей воды стало цветение водорослей

Украина

Керченский мост. Фото: facebook.com/Krymsky.bridge

Зачем Путину Керченский мост: Березовец назвал любопытную причину

20 Мая, 05:11

Россияне умышленно построили крымский мост на 15 метров ниже проектного, и эксперт объяснил, почему

Евросоюз

Фото: pikabu.ru / fylhtq2222

Скалодром, серфинг и ледовое шоу: как развлекаются на крупнейшем круизном лайнере мира

18 Мая, 04:36

На разных палубах пассажиры "Симфонии морей" могут найти для себя развлечения, магазины и рестораны на любой вкус

Крым

В Черном море задержали украинских рыбаков. Фото: wildwildworld.net.ua

Задержание украинского рыболовецкого судна россиянами: в РФ открыли уголовное дело

16 Мая, 13:49

Капитана обвиняют в вылове камбалы-калкан, добыча которой с середины апреля до середины июня т.г. в акватории Черного моря запрещена
Загрузка...