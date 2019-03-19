Российский омбудсмен Москалькова прилетит в Киев

Уполномоченный по правам человека РФ собирается посетить в СИЗО Вышинского

Татьяна Москалькова. Фото: Getty Images

Российский омбудсмен Москалькова прилетит в Киев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/103/50b/5c910350b8bce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/103/50b/5c910350b8bce.jpg 2019-03-19T17:00:01+02:00 Украина Уполномоченный по правам человека РФ собирается посетить в СИЗО Вышинского

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сегодня прибудет в Киев для посещения подозреваемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, чтоб проверить условия его содержания.

"Татьяна Москалькова сегодня вылетает в Киев, чтобы завтра принять участие в судебном заседании по делу Вышинского", – сказал представитель пресс-службы уполномоченного по правам человека РФ.

Также стало известно, что украинский омбудсмен заверила устно Москалькову, что она сможет попасть в Украину и посетит суд по делу Вышинского.

"Людмила Денисова в устной беседе подтвердила, что у Москальковой не будет проблем (с въездом на Украину – ред.) в рамках гуманитарной миссии", – сказал в офисе российского омбудсмена.

Отметим, что накануне Москалькова обращалась к Денисовой с просьбой предоставить возможность посетить Вышинского.

Напомним, в июне прошлого года президент Петр Порошенко отменил запрет на въезд в Украину Москальковой. Запрет был снят для того, чтобы омбудсмен могла посещать россиян, находящихся в заключении на украинской территории.

Как сообщалось, на днях Вышинского этапировали в Лукьяновское СИЗО. Как рассказывал его адвокат, главреда "РИА Новости-Украина" разместили в камере без электричества и без матраца, однако он не намерен жаловаться на условия.

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