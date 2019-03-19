Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Российский омбудсмен Москалькова прилетит в Киев

Сегодня, 17:00

Уполномоченный по правам человека РФ собирается посетить в СИЗО Вышинского

Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова. Фото: Getty Images
Российский омбудсмен Москалькова прилетит в Киев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/103/50b/5c910350b8bce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/103/50b/5c910350b8bce.jpg Украина Уполномоченный по правам человека РФ собирается посетить в СИЗО Вышинского

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сегодня прибудет в Киев для посещения подозреваемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, чтоб проверить условия его содержания.

"Татьяна Москалькова сегодня вылетает в Киев, чтобы завтра принять участие в судебном заседании по делу Вышинского", – сказал представитель пресс-службы уполномоченного по правам человека РФ.

Также стало известно, что украинский омбудсмен заверила устно Москалькову, что она сможет попасть в Украину и посетит суд по делу Вышинского.

"Людмила Денисова в устной беседе подтвердила, что у Москальковой не будет проблем (с въездом на Украину – ред.) в рамках гуманитарной миссии", – сказал в офисе российского омбудсмена.

Отметим, что накануне Москалькова обращалась к Денисовой с просьбой предоставить возможность посетить Вышинского.

Напомним, в июне прошлого года президент Петр Порошенко отменил запрет на въезд в Украину Москальковой. Запрет был снят для того, чтобы омбудсмен могла посещать россиян, находящихся в заключении на украинской территории.

Как сообщалось, на днях Вышинского этапировали в Лукьяновское СИЗО. Как рассказывал его адвокат, главреда "РИА Новости-Украина" разместили в камере без электричества и без матраца, однако он не намерен жаловаться на условия.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Денисова, Москалькова, вышинский

Вы сейчас просматриваете новость " Российский омбудсмен Москалькова прилетит в Киев". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москалькова не дала ответа по поводу операции Грибу

12 марта, 03:34

Также поднимался вопрос оказания медицинской помощи трем раненым военнопленным морякам

Денисова отреагировала на заявление Москальковой о якобы преследовании Украиной крымчан

6 марта, 16:13

Денисова ждет от российской коллеги список фамилий тех людей, на которых власть Украины "объявила охоту"

Украина настаивает на синхронном доступе врачей к Грибу и Вышинскому

13 февраля, 20:59

В Брюсселе Денисова встретилась с директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Люком Девинем

Обвиняемому в госизмене Вышинскому снова продлили арест

8 февраля, 16:23

Главный редактор "РИА Новости-Украина" пробудет под стражей как минимум до 8 апреля

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

Наталья Холоденко о новом возлюбленном: «Мы вместе около года»

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина

Тигран Кеосаян станет отцом в пятый раз

5 примет почему нельзя дарить полотенца

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Врач Началовой назвал причиной смерти певицы роковую случайность

Установлена реальная причина смерти Юлии Началовой