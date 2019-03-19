Российский омбудсмен Москалькова прилетит в Киев
Уполномоченный по правам человека РФ собирается посетить в СИЗО Вышинского
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сегодня прибудет в Киев для посещения подозреваемого в госизмене главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, чтоб проверить условия его содержания.
"Татьяна Москалькова сегодня вылетает в Киев, чтобы завтра принять участие в судебном заседании по делу Вышинского", – сказал представитель пресс-службы уполномоченного по правам человека РФ.
Также стало известно, что украинский омбудсмен заверила устно Москалькову, что она сможет попасть в Украину и посетит суд по делу Вышинского.
"Людмила Денисова в устной беседе подтвердила, что у Москальковой не будет проблем (с въездом на Украину – ред.) в рамках гуманитарной миссии", – сказал в офисе российского омбудсмена.
Отметим, что накануне Москалькова обращалась к Денисовой с просьбой предоставить возможность посетить Вышинского.
Напомним, в июне прошлого года президент Петр Порошенко отменил запрет на въезд в Украину Москальковой. Запрет был снят для того, чтобы омбудсмен могла посещать россиян, находящихся в заключении на украинской территории.
Как сообщалось, на днях Вышинского этапировали в Лукьяновское СИЗО. Как рассказывал его адвокат, главреда "РИА Новости-Украина" разместили в камере без электричества и без матраца, однако он не намерен жаловаться на условия.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Российский омбудсмен Москалькова прилетит в Киев". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москалькова не дала ответа по поводу операции Грибу
Также поднимался вопрос оказания медицинской помощи трем раненым военнопленным морякам
Украина настаивает на синхронном доступе врачей к Грибу и Вышинскому
В Брюсселе Денисова встретилась с директором Европейской службы внешнего действия по работе с государствами Восточного партнерства и РФ Люком Девинем