Российский паспорт и контакты с ФСБ: крымчанка пыталась устроиться в Минобороны Украины

Военная контрразведка Службы безопасности Украины, которая ранее разоблачила шпионившего для ФСБ украинского военного, помешала трудоустройству на ответственную должность в Министерство обороны крымчанки с российским гражданством и связями со спецслужбами страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники СБУ установили, что в течение нескольких лет до временной аннексии Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 женщина вернулась в Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости. Вскоре она переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила – она не имела ни постоянного места заработка, ни источника доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и на временно аннексированный полуостров, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора. Именно после одного из таких путешествий женщина внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины", - говорится в сообщении СБУ.

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Как сообщается, женщина претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства.

"Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с чиновниками стран-членов НАТО", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведенная проверка установила обстоятельства, которые несовместимы с государственной службой в Минобороны.

"Женщина "забыла" указать, что имеет российское гражданство, знакомых в ФСБ и не сообщила содержание разговоров с ними. Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену", – говорится в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии.

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