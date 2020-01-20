Украинский военный шпионил для ФСБ: подробности разоблачения

Мужчина вступил в ряды террористов, а после этого подписал контракт с ВСУ

/ Фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили военного одной из боевых бригад, который побывал в рядах террористов Донбасса, был завербован Федеральной службой безопасности России, после этого вернулся в Украину и подписал контракт на воинскую службу.

Оперативники и следователи СБУ установили, что житель Святогорска после начала российской агрессии выехал на оккупированную территорию Донбасса и добровольно вступил в ряды оккупантов.

"Во время прохождения "воинской службы" в составе террористических группировок он был завербован сотрудниками российских спецслужб. В начале 2019 года боевик выехал с оккупированной территории и вступил на воинскую службу в ряды ВСУ для выполнения заданий ФСБ РФ", – заявили в спецслужбе.

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Его целью была разведывательная информация в военной сфере: злоумышленник собирал данные о дислокации частей ВСУ, в том числе в районе ООС, их перемещении, количестве, типе вооружений, личного состава, установочные и персональные данные командиров.

Силовики задержали подозреваемого возле воинской части во время передачи разведданных. Ему уже сообщили о подозрении по статьям "государственная измена" и "создание террористической группы или организации. Решается вопрос избрания ему меры пресечения.

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Операция по разоблачению и задержанию проводилась совместно с Управлением СБУ в Ровенской области под процессуальным руководством ровенской областной прокуратуры.

Напомним, в Международном суде в Гааге начали рассматривать по сути иск Украины против России за финансирование терроризма.

Также мы сообщали, что СБУ задокументировала механизм скрытого финансирования российскими правительственными и неправительственными структурами фейковых органов "власти" на временно оккупированной территории Донбасса.

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