Руки прочь от лица: почему так важно соблюдать правила гигиены во время угрозы коронавируса

Соблюдать правила трудно даже специалистам – в прямом эфире «погорели» Дональд Трамп и глава департамента здравоохранения

Пока украинцы учатся, как правильно использовать медицинские перчатки от коронавируса, все еще есть другие четкие, подтвержденные ВОЗ, правила, которые помогут уберечься от заражения. Одно из них – не трогать лицо руками. Почему это так опасно?

Погорел на привычке трогать лицо президент США. Общаясь со специалистами по коронавирусу, заявил, что пытается следовать рекомендациям врачей.

"Я не трогал своего лица несколько недель. Я уже скучаю по нему!", – заявил лидер США Дональд Трамп.

Журналисты проверили. И оказалось президент лжет. Нашли фотографии с публичных мероприятий, где американский глава щупает щеки и подбородок.

Соблюдать правила гигиены трудно даже специалистам. Так, глава департамента здравоохранения из Калифорнии нарушила их прямо во время пресс-конференции. Сначала посоветовала всем не трогать лицо, а уже через минуту облизала палец и перевернула страницу доклада.

Новости "Сегодня" решили понаблюдать за столичными прохожими. За 10 минут наших наблюдений, более половины людей коснулись руками своего лица. Касаться лица грязными руками опасно для здоровья – предостерегает врач. Потому что можно инфицироваться коронавирусом.

"Слизистые – это нос, горло, глаза, как раз это открытые ворота. Поэтому если на руки попал какой-то зараженный агент, не помыв руки и касаясь лица, вы можете заболеть", – предупреждает терапевт Елена Пузанова.

Чтобы этого избежать, терапевт советует чаще мыть руки и пользоваться антисептиком.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что коронавирус атакует самых влиятельных людей планеты. Мы выяснили, кто уже заболел или под подозрением на COVID-19.

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